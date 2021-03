CLOUTIER (née Prévost)

Georgette



À Montréal, le mercredi 10 mars 2021 est décédée, à l'âge de, Georgette Prévost, épouse de feu Arthur Cloutier, précédée par ses filles Carmen et Réjeanne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Claudette) et Suzanne, ses cinq petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées en privé au Cimetière de Laval.