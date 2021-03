Fitzgibbon défend la rémunération de 1,1 M$ du PDG d’Investissement Québec

Pour aller chercher les meilleurs, il faut des salaires concurrentiels. Le ministre Pierre Fitzgibbon défend la rémunération de 1,1 M$ du grand patron d’Investissement Québec.

Le bras financier du gouvernement a une toute nouvelle politique de rémunération. Les dirigeants d'IQ recevront désormais un salaire variable en fonction de leur rendement, qui permettra notamment à l’actuel président Guy Leblanc de toucher une rémunération qui pourra totaliser jusqu'à 1,1 million $, soit le double de son prédécesseur.

Le ministre de l’Économie estime qu’une rémunération de cette ampleur, qui est comparable à ce qui se gagne dans le milieu de la finance, est souhaitable pour ce type de fonctions.

«On veut une culture de la performance (chez IQ), a-t-il insisté mercredi, à l’Assemblée nationale. Si on veut gagner contre les autres juridictions (...), il faut avoir les ressources humaines qui sont capable de livrer nos ambitions».

Le député solidaire Vincent Marissal est outré. «C'est du jamais vu dans la fonction publique. Investissement Québec, ce n'est pas une banque! L'État québécois n'est pas une business!»

La député libéral et ex-ministre des Finances, Carlos Leitao, ne croit pas que les hauts dirigeants de la société d'État doivent toucher une si forte proportion de rémunération variable.

Au Parti québécois, on a tenu à rappeler la proximité qui existe entre le ministre de l'Économie et le grand patron d'IQ. «Je me souviens que le premier ministre avait comme objectif de créer des emplois payants au Québec. Bien, ça commence par Investissement Québec. Alors, l'ami de M. Fitzgibbon, M. LeBlanc, est le premier à donner l'exemple», a raillé le chef parlementaire péquiste, Pascal Bérubé.