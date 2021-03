L’humoriste Mathieu Cyr «dans le bonheur et la joie» après un an de pandémie

L’humoriste Mathieu Cyr est sur un nuage après l’annonce de la réouverture des salles de spectacle en zone rouge à partir du 26 mars. La dernière année passée loin des planches n’a pas été facile sur le plan émotif.

«Je pense que je suis passé à travers les cinq phases du deuil!» lance l’humoriste en riant, au micro de Geneviève Pettersen. Une fois le choc passé, Mathieu Cyr estime malgré tout que la pause forcée a généré d’importants bénéfices.

«On travaille beaucoup trop, parce qu’on a tout le temps peur d’en manquer. On se retrouve avec des semaines de 90 heures et on ne voit jamais notre famille. Ça m’a vraiment rapproché de mes enfants, la pandémie.»