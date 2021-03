On vaccine... mais pas vite

La grande majorité des Québécois attend toujours sa première dose même si l’opération de vaccination s’est récemment accélérée au Québec.

Le graphique ci-dessous représente le nombre de personnes vaccinées par rapport à la population totale dans chaque tranche d’âge. En un clin d’œil, on se rend compte qu’on est encore loin du but.

Nous publierons régulièrement une mise à jour dans les prochaines semaines.

En date d’hier, 9,1 % des Québécois avaient reçu au moins une dose. Aucune statistique n’est encore disponible concernant ceux qui ont reçu les deux doses nécessaires pour que le vaccin soit pleinement efficace.

La plupart des experts estiment que l’immunité de masse est atteinte lorsque 70 % de la population est complètement vaccinée.

En ce moment, dans la population générale, seuls les Québécois âgés de 70 ans et plus (65 ans sur l’île de Montréal) peuvent prendre un rendez-vous pour recevoir le vaccin. Les plus jeunes qui ont été vaccinés font partie des groupes prioritaires, comme les travailleurs de la santé.