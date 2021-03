Paul Byron demeure avec le Canadien

L’attaquant Paul Byron n’a pas trouvé preneur au ballottage pour une deuxième fois cette saison, mercredi, de sorte que le Canadien de Montréal le cédera à son escouade de réserve.

Ainsi, le vétéran de 31 ans écoulant la deuxième année d’un contrat de quatre ans lui rapportant 3,4 millions $ par campagne n’a pas convaincu une autre organisation de la Ligue nationale de lui donner une chance.

Byron a inscrit deux buts et cinq mentions d’aide en 27 rencontres au cours du calendrier régulier. Le joueur de 31 ans a conservé un différentiel de +2. Dans la victoire de 4 à 2 du Tricolore face aux Jets de Winnipeg, lundi, il a totalisé un peu plus de 12 minutes de temps de jeu et a été tenu en échec.

Ballottage: ça bouge dans la section canadienne

L’attaquant Jimmy Vesey et le gardien Anton Forsberg ont été réclamés au ballottage par les Canucks de Vancouver et les Sénateurs d’Ottawa, respectivement, mercredi.

Rendu disponible par les Maple Leafs de Toronto, Vesey a inscrit cinq buts et deux mentions d’aide en 30 rencontres cette saison. L’ancien des Rangers de New York et des Sabres de Buffalo touche un salaire de 900 000 $ cette saison et deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain.

Pour sa part, Forsberg quittera les Jets de Winnipeg pour se joindre aux «Sens» dont les gardiens Matt Murray et Marcus Hogberg sont blessés. Il n’a pas encore disputé une seule rencontre en 2020-2021, lui qui vient de trouver preneur au ballottage une troisième fois cette année. Le 12 janvier, les Hurricanes de la Caroline l’avaient sélectionné après que les Oilers d’Edmonton l’eurent soumis aux autres clubs. Trois jours plus tard, le gardien s’est retrouvé chez les Jets.