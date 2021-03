Québec accorde une aide de 23 M$ aux Productions Horticoles Demers

Le gouvernement Legault octroie une subvention maximale de plus de 23 M$ aux Productions horticoles Demers de Lévis, a pu confirmer Le Journal, mercredi.

Au total, le projet d’envergure s’élève à près de 70 M$, selon un décret du 24 février dernier consulté par Le Journal.

La construction d’un nouveau complexe de serres totalisera plus de 15 hectares, à Lévis.

Plus de 40% des coûts d’électricité seront admissibles à un remboursement.

Au moment d’écrire ces lignes, le PDG des Productions horticoles Demers n’avait pas rendu les appels du Journal.

Doubler la superficie

L’automne dernier, Le Journal a publié un grand dossier portant sur l’autonomie alimentaire tant souhaitée par le gouvernement Legault.

Pour s’y rapprocher, l’État québécois ambitionne de doubler la production de fruits et de légumes de serre à près de 250 hectares, soit 350 terrains de football.

« On veut avoir une plus grande autonomie alimentaire. Ça veut dire avoir plus de produits “faits au Québec”, moins de produits importés. On a été inquiets au cours du printemps de ne plus recevoir entre autres des fruits et des légumes », avait lancé le premier ministre François Legault, en Abitibi, l’été dernier.

De son côté, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) avait estimé que des investissements totaux, privés et publics, jusqu’à 480 M$ seront nécessaires pour faire croître l’industrie.

- Avec la collaboration de Sylvain Larocque