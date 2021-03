Toyota au cœur de l’hybridation

Depuis maintenant près de 25 ans, Toyota fait figure de chef de file dans l’industrie en matière d’hybridation de véhicules. De la première Prius qui a vu le jour en 1997 jusqu’à la toute nouvelle Prius Prime, en passant par les VUS et les berlines hybrides, Toyota a permis à des milliers d’acheteurs de réduire leur empreinte écologique en offrant des modèles à faible consommation de carburant, dotés de performances intéressantes et – évidemment – de la légendaire fiabilité signée Toyota.

Pour vous permettre d’en apprendre davantage sur les véhicules hybrides, Lévis Toyota vous présente 3 des modèles de sa gamme : la Corolla hybride, le Highlander hybride et la Prius Prime 2021.

Des Toyota hybrides pour chaque mode de vie

Que vous ayez une petite ou une grande famille, il existe un véhicule Toyota hybride qui répondra à vos besoins. La Toyota Corolla hybride 2021 sera parfaite si vous êtes à la recherche d’une berline écoénergétique qui vous offre tous les avantages que vous appréciez dans la Corolla à essence, mais dans une version moins gourmande.

Si vous souhaitez acheter un véhicule utilitaire à 3 rangées de sièges et offrant de la place pour 8 occupants, le Toyota Highlander hybride 2021 répondra parfaitement à vos besoins. Vous apprécierez également sa silhouette robuste et dynamique, qui en dit long sur ses performances...mais qui en revanche cache bien son jeu en ce qui concerne son efficacité énergétique, qui est surprenante!

Par ailleurs, il existe une déclinaison hybride (et une hybride enfichable) du Toyota RAV4, de même que d’autres véhicules familiaux hybrides, comme le Sienna, la Camry et le Venza; renseignez-vous!

Enfin, si vous souhaitez un modèle combinant efficacité énergétique, design avant-gardiste et grande autonomie, la nouvelle Toyota Prius Prime 2021 est une voiture hybride rechargeable à découvrir absolument! Offrant de la place pour 5 occupants, un généreux volume utilitaire de 561 litres de même que de nombreuses technologies, dont un immense écran tactile en position verticale de 11,6 pouces (offert sur la version Upgrade Prime), la Prius Prime comblera les attentes des acheteurs les plus exigeants!

Des caractéristiques telles qu’Apple CarPlay/Android Auto, la suite de sécurité Toyota Safety Sense, des sièges chauffants et la climatisation font partie de l’équipement que vous trouverez à bord des véhicules hybrides Toyota.



Des voitures hybrides à la puissance supérieure

On pense souvent – à tort – que les voitures hybrides offrent une puissance largement inférieure à celle de leurs consœurs à essence. Mais dans le cas des véhicules hybrides Toyota, cette puissance s’avère assez similaire à celles de leur alter ego à moteur thermique, allant même jusqu’à la surpasser dans certains cas!

Ainsi, la Corolla hybride 2021 dispose d’un 4 cylindres 1,8 litre qui, jumelé au système hybride synergétique de Toyota, développe 121 chevaux; il est couplé à une boîte eCVT. Vous retrouverez également tout le plaisir de conduire si apprécié dans la Corolla, mais dans un véhicule offrant une meilleure consommation de carburant.

Dans le cas du Toyota Highlander hybride 2021, vous profiterez d’une puissance de 243 chevaux fournie par un 4 cylindres 2,5 litres, jumelé lui aussi au système hybride synergétique et à une boîte eCVT. Et bonne nouvelle, il pourra remorquer jusqu’à 1588 kilos, soit 3500 livres. Qui a dit qu’un VUS hybride était moins pratique qu’un VUS à essence? Certainement pas Toyota!

En ce qui concerne la Toyota Prius Prime 2021, elle est dotée d’un 4 cylindres 1,8 litre de 121 chevaux et, à la différence des deux véhicules précédents, elle dispose aussi d’un moteur synchrone à aimant de même que d’une batterie au lithium-ion. Cet ensemble vous permettra de circuler sans consommer une seule goutte de carburant si vous sélectionnez le mode EV.

Une consommation écoénergétique épatante

Pour revenir à la Toyota Prius Prime 2021, celle-ci dispose de la plus grande autonomie combinée (hybride/électrique) de sa catégorie, avec un surprenant 1035 kilomètres. De plus, la Prius Prime propose une autonomie électrique de 40 kilomètres, dans des conditions optimales.

En circulant en mode hybride, la Prius Prime affiche une efficacité énergétique de 4,3 L/100 km; cette consommation chute à un remarquable 1,8 Le/100 km lorsqu’on ajoute le mode EV!

Cependant, la Prius Prime n’est pas la seule à offrir une grande efficacité énergétique! En effet, la Corolla hybride affiche des cotes ville/route fort impressionnantes de seulement 4,4/4,5 L/100 km tandis que du côté du Highlander hybride, vous aurez droit à une consommation de 6,7/6,8 L/100 km. Pour vous donner une idée de l’efficacité de cet imposant VUS, la Toyota Yaris, déjà très frugale, affiche des cotes de 7,8/6,1 L/100 km!





Toyota Prius Prime 2021, un pas vers l’électrique

La principale différence entre la Prius et la Prius Prime, c’est que cette dernière est une voiture hybride rechargeable. Il vous sera donc possible de la brancher à domicile sur une prise de 120V, où elle ne mettra que 5 h 30 à recouvrer 100 % de son autonomie, ce qui en fait l’un des temps de recharge les plus rapides de sa catégorie. Vous pourrez aussi profiter de la recharge sur des bornes de niveau 2 (240V).

Se déclinant en 2 versions (Prius Prime 2021 et Prius Prime UPGRADE 2021), cette hybride enfichable dispose d’une silhouette plus dynamique que la Prius de base. Elle propose également un grand choix de commodités et de technologies de pointe (comme le large écran vertical et la recharge sans fil pour téléphone) qui seront fort appréciées par la jeune génération, friande de ce genre d’équipement, mais aussi par des acheteurs plus âgés.



Des Toyota hybrides accessibles

Rien ne sert de casser sa tirelire ou de vider son compte épargne pour devenir propriétaire d’un véhicule hybride Toyota! En effet, la Toyota Corolla hybride affiche un prix de base de 27 259 $ alors que le prix des 3 modèles de Highlander hybrides 2021 varie entre 47 829 $ et 56 029 $.

Enfin, dans le cas de la Prius Prime 2021, son PDSF est de 35 259 $ ou 37 259 $ selon le modèle; on soustrait également la subvention de 4000 $ accordée par le gouvernement provincial pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable, et de 2500 $ au niveau fédéral.

