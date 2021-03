Un septuagénaire porté disparu à Montréal

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 72 ans qui manque à l’appel depuis mardi.

Kevin Bernard Rand a été vu pour la dernière fois vers 9 h dans le secteur de Ville-Marie.

L’homme à la peau blanche et s’exprimant en anglais mesure 1,72 m, pèse environ 77 kg et a les yeux bruns et les cheveux gris.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, le septuagénaire portait un manteau noir, une tuque noire ainsi que des lunettes de prescription, selon la description du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Se déplaçant à pied, l’homme qui souffre de pertes de mémoire pourrait fréquenter le secteur du Plateau-Mont-Royal et le centre-ville de Montréal.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a indiqué le SPVM.

► Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.