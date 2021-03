Vaccins: frais de transport remboursés pour les prestataires des programmes d'assistance sociale

Les Québécois inscrits aux programmes d'assistance sociale pourront se faire rembourser les frais liés à leur déplacement pour se faire vacciner.

C’est ce qu’a fait savoir mercredi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, expliquant que la mesure va favoriser l’accès à la campagne de vaccination au plus grand nombre de personnes possible.

«C'est notre priorité, de tout mettre en œuvre pour nous assurer de protéger l'ensemble des citoyens», a soutenu Jean Boulet, soulignant que «les frais de transport ne doivent pas être un frein à l'obtention du vaccin contre la COVID-19».

Les prestataires qui souhaitent profiter de cette mesure sont invités à communiquer avec leur agent de leur bureau local de Services Québec.

Une mesure similaire avait été mise de l'avant lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1.

