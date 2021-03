Woody Allen: la «job de bras»

J’ai attendu la diffusion du dernier épisode d’Allen v. Farrow à HBO pour me « faire une tête » : Woody Allen a-t-il agressé sa fille de 7 ans, Dylan, en août 1992 ?

Après avoir passé quatre heures à visionner ce documentaire, je ne suis pas plus fixée sur ce qui s’est réellement passé.

Seules deux personnes le savent. Woody Allen et Dylan Farrow.

C’est un cas classique de : « Elle dit, il dit ».

CRIMES ET DÉLITS

J’ai éprouvé de nombreux malaises avec la méthodologie de ce documentaire :

– Les réalisateurs ont choisi d’utiliser des extraits du livre audio où Woody Allen lit son autobiographie intitulée Soit dit en passant.

Mais ils n’utilisent que les extraits qui les arrangent ! Jamais ils ne diffusent l’extrait où Allen dit :

« Ça ne fait aucun sens qu’un homme de 57 ans qui n’a jamais été accusé de quoi que ce soit dans sa vie, en plein milieu d’une bataille de garde d’enfants acrimonieuse et très médiatisée, se rende en voiture jusqu’au lieu très hostile qu’est la maison de campagne de la femme qui le déteste le plus au monde, dans une maison remplie de gens qui appuient cette femme, et que cet homme choisisse soudainement cet endroit et ce moment précis pour devenir un pédophile et agresse sa propre fille qu’il adore. »

– Pourquoi ne pas utiliser l’extrait où Woody Allen raconte que Mia Farrow a dit à sa sœur : « Il a pris ma fille, maintenant je vais prendre la sienne » ?

– Un rapport de spécialistes d’abus sexuels a conclu à l’époque que Dylan avait été « coachée » par sa mère, et qu’elle avait de la difficulté à distinguer... le vrai du faux ! Mais Mia laisse entendre que ce serait Woody Allen lui-même qui a contrôlé les éminents spécialistes du Yale-New Haven !

– Le documentaire fait constamment le lien entre l’agression sexuelle présumée contre Dylan et la relation de Woody Allen avec la fille adoptive de Mia Farrow, Soon-Yi Previn.

Mais quel est le rapport entre « agresser sa propre fille de 7 ans » et « avoir une relation amoureuse avec une femme de 21 ans qu’on épouse et avec qui on adopte deux enfants » ?

– Woody Allen a toujours dit que Mia Farrow avait fait de l’aliénation parentale, enrôlant Dylan dans une fausse accusation de viol pour se venger de lui. Attention !, nous disent les documentaristes, la notion d’aliénation parentale est remise en question par des spécialistes. Mais en quoi ça signifie que dans le cas d’Allen/Farrow, ça ne s’est pas produit ?

– Les documentaristes montrent des extraits de films d’Allen où des jeunes femmes sont avec des hommes plus âgés. Mais ça prouve quoi ? Parce que tu as réalisé Manhattan, tu vas agresser une fillette de 7 ans ? Un coup parti, il faudrait rappeler que Mia Farrow avait 19 ans quand elle a épousé Frank Sinatra, 48 ans.

COUPABLE DÈS LE DÉPART

Un documentaire équilibré va montrer les deux côtés d’une situation, les deux points de vue. Mais le documentaire Allen v. Farrow est tellement biaisé, avec sa musique dramatique et ses entrevues à sens unique, qu’on a l’impression que la conclusion était déjà écrite avant que le tournage commence.