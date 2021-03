Xavier Ouellet est là où il veut être

Utilisé pendant un peu plus de 13 minutes lundi à son premier match avec le Canadien de Montréal cette saison, le défenseur Xavier Ouellet souhaite prouver qu’il peut aider à combler la perte de Ben Chiarot.

«Plus le match avançait, mieux je me sentais. C’est positif, a commenté Ouellet, mercredi en vidéoconférence, à propos du match précédent disputé à Winnipeg. À chaque année, il faut que je me prouve et j’attendais cette opportunité. Je suis là où je veux être.»

Ouellet, qui est jumelé à Alexander Romanov à la ligne bleue, devait être à nouveau en uniforme, mercredi soir, face aux Jets.

«Je sais ce que j’ai à faire sur la glace et je dois garder ça simple», a-t-il résumé.

«Xavier est solide, il a un bon physique et il bouge bien la rondelle», a pour sa part noté le capitaine Shea Weber.

Une relation particulière avec Ducharme

L’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, a aussi eu des bons mots pour Ouellet, qu’il connaît d’ailleurs depuis qu’il est tout jeune. Ducharme a effectivement déjà joué et entraîné avec Robert Ouellet, le père de Xavier, notamment en France.

«Il est ici parce qu’il le mérite, c’est un compétiteur, a mentionné Ducharme, sans cacher qu’il conservait une profonde amitié avec le paternel. Son côté compétitif fait en sorte qu’il est important présentement dans notre équipe.»