Achat d’une première maison : suivez le parcours de Sasha et Rosalie

Sacha et Rosalie, deux jeunes Montréalais en amour, souhaitent quitter leur 4 1⁄2 de Verdun pour emménager dans leur première propriété. « Idéalement dans le quartier Ahuntsic!».

Les scénarios de rêve immobilier du couple ne manquent pas, y compris la chambre supplémentaire pour un bébé à venir. Pour transformer le tout en réalité, ils devront franchir plusieurs étapes.

Suivez-les dans leurs démarches!

SACHA ET ROSALIE SE POSENT PLEIN DE QUESTIONS

La plus importante décision financière de leur vie exige préparation et planification. Dans le contexte actuel, favorable aux vendeurs de propriétés, le couple sait qu’il devra s’armer de patience avant de visiter le notaire pour conclure la transaction.

Sacha et Rosalie savent aussi que s’ils trouvent la propriété de leurs rêves, ils devront agir rapidement. Pour être prêts lorsque cette maison se présentera sur le marché, ils se préparent en posant toutes leurs questions à un courtier hypothécaire de chez Multi-Prêts.

Sommes-nous un peu trop intenses dans nos démarches?

Au contraire, c’est une bonne idée de contacter un courtier hypothécaire! En plus de bénéficier d’accompagnement dans vos démarches et d’explication pour bien comprendre le processus hypothécaire, vous profiterez d’une paix d’esprit. Vous pourrez vous concentrer sur l’essentiel : trouver votre maison!

Quel prix pouvons-nous payer?

Pour le savoir, les premiers acheteurs doivent d’abord dresser un budget complet pour ensuite déterminer leurs capacités d’emprunt et de paiements hypothécaires.

Il est préférable de faire votre budget avant de connaître le montant d’emprunt auquel vous auriez droit. Pourquoi? Parce que votre mode de vie a aussi un effet sur votre capacité à rembourser un prêt hypothécaire.

Ensuite, obtenez une préqualification hypothécaire en ligne ou auprès d’un courtier. Elle vous donnera une bonne idée du montant maximal que vous pourriez emprunter. Attention, cette préautorisation ne garantit pas l’approbation finale d’un prêt. Cela sera déterminé au moment où la promesse d’achat sera acceptée par les vendeurs et qu’une demande officielle sera faite auprès d’un prêteur.

Où trouver l’argent pour une mise de fonds?

Pour dénicher ce montant, les premiers acheteurs peuvent avoir recours à leurs économies, bénéficier d’un don familial ou profiter du Régime d’accession à la propriété (RAP) en retirant jusqu’à 35 000$ par personne. Cet incitatif d’accès à la propriété est exclusif aux premiers acheteurs.

Avec un revenu familial de 120 000$ et une préqualification de 418 000$, pouvons-nous emprunter le maximum et conserver notre train de vie?

Dans une situation comme celle-ci, en empruntant le maximum (418 000$), il resterait environ 15% de votre revenu brut pour payer l’épicerie, les assurances, l’auto, les déplacements, les vêtements, les loisirs et, le cas échéant, les voyages et les frais des enfants. C’est peu.

C’est pourquoi faire un budget dès le départ évite les désillusions et permet une meilleure planification.

SACHA ET ROSALIE ONT TROUVÉ LA PERLE RARE

Coup de cœur! Le couple a trouvé la maison de ses rêves, une propriété qui correspond à ses besoins et à son budget.

Sacha et Rosalie souhaitent déposer une promesse d’achat. Or, avant de procéder, ils prennent le temps de valider la viabilité de ce projet immobilier en calculant les versements hypothécaires et les différents frais afférents que représente l’achat d’une maison.

Ils utilisent des outils en ligne simples et rapides, mais ils savent qu’ils peuvent aussi contacter un courtier hypothécaire pour obtenir ces informations.

SACHA ET ROSALIE SONT FIERS PROPRIÉTAIRES

Une fois la promesse d’achat acceptée, le couple découvre tout le processus menant à l’achat de la propriété.

«C’est à la fois euphorisant et stressant, il y a tant de choses auxquelles penser. L'accompagnement de notre courtier hypothécaire rend vraiment le processus agréable et facile à comprendre.»

SACHA ET ROSALIE S'INSTALLENT DANS LEUR MAISON



Satisfait de l'achat de sa première propriété, le couple prend un peu de recul sur tout le processus. «Tout va tellement vite, il vaut mieux être bien informés et lire sur le sujet!», concluent-ils, en vidant les quelques boîtes restantes du déménagement.

Et vous, avez-vous un rêve immobilier?

