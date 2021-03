[BALADO] Construction: le bois transparent voit le jour

Le domaine de la construction s’apprêterait à vivre une révolution si l’on en croit les plus récentes innovations dans le domaine, avec l’arrivée du bois... transparent!

Plus solide que le verre, laissant passer près de 90% de la lumière du jour, le bois transparent serait en plus un excellent matériau thermorégulateur, permettant de garder les maisons fraîches en été et plus chaudes en hiver!