Blue Jays : Otto Lopez parmi les joueurs retranchés

Bénéficiant d’une journée de congé jeudi dans la Ligue des pamplemousses, les Blue Jays de Toronto en ont profité pour retrancher 25 joueurs de leur camp d’entraînement, dont le Québécois d’origine dominicaine Otto Lopez.

Âgé de 22 ans, Lopez se rapportera au camp des ligues mineures, non sans un certain sentiment de satisfaction. L’athlète ayant passé une partie de sa jeunesse à Montréal évoluait avec les Lugnuts de Lansing (niveau A) à sa plus récente saison dans l’organisation. Il aura laissé une bonne impression grâce à sa vitesse, son jeu défensif, mais aussi son coup de bâton.

En 10 présences officielles lors des matchs préparatoires, Lopez a réussi trois coups sûrs, ayant par ailleurs été retiré une seule fois sur des prises. Il ne serait pas étonnant que le joueur entame la prochaine campagne dans le AA, avec les Fisher Cats du New Hampshire, ou même dans le AAA, dans l’uniforme des Bisons de Buffalo.

Les Blue Jays profiteront maintenant des deux prochaines semaines, avec un effectif réduit, pour bien se préparer en vue du début de la saison prévu le jeudi 1er avril, au Yankee Stadium, à New York. D’ici là, Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et compagnie ont encore 11 parties à jouer dans la Ligue des pamplemousses.

Martin et Groshans n’y échappent pas

Chez les autres joueurs ayant subi le couperet jeudi chez les Jays, il y a lieu de nommer les lanceurs Ty Tice et Elvis Luciano, de même que le receveur Gabriel Moreno, entre autres.

Parmi les espoirs, c’est sans grande surprise que les prometteurs Simeon Woods Richardson et Alek Manoah, qui oeuvrent au monticule, ainsi que les joueurs de position Austin Martin et Jordan Groshans ont pris le chemin des ligues mineures afin de poursuivre leur développement.

Manoah, 23 ans, avait particulièrement impressionné dimanche dernier avec trois manches parfaites dans une rencontre préparatoire face aux Yankees de New York. Il avait alors totalisé sept retraits au bâton, comptant notamment Luke Voit, Jay Bruce et Clint Frazier parmi ses victimes.

- Les 17 autres joueurs retranchés par les Blue Jays, jeudi, sont : Nick Allgeyer, Bryan Baker, Chris Bec, Phil Clarke, Hobie Harris, Miguel Hiraldo, Leo Jimenez, Adam Kloffenstein, Cullen Large, Orelvis Martinez, Joey Murray, Jackson Rees, CJ Van Eyk, Jacob Waguespack, Logan Warmoth, Chavez Young et Yosver Zulueta.