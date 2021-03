Ciment McInnis n’a pas respecté ses engagements, admettent le PQ et le PLQ

Les deux partis au pouvoir lors de l'annonce et de l'inauguration du projet de Ciment McInnis en Gaspésie, en voie de devenir l'installation la plus polluante de la province, ont reconnu jeudi que l’entreprise n’a pas respecté ses engagements de l’époque.

• À lire aussi: Les fausses promesses de la cimenterie

Au moment de l’inauguration de la cimenterie de Port-Daniel–Gascons, en 2017, l'ex-chef libéral Philippe Couillard, se disait optimiste que Ciment McInnis « sera en veille continuelle et qu’elle va améliorer ses procédés [...] et en faire un exemple, encore plus sur le plan international », selon ce qu’avait rapporté Radio-Canada.

Or selon une analyse des données les plus récentes (2019) sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la province effectuée par notre Bureau d’enquête et dont les détails seront publiés samedi, la cimenterie de Port-Daniel–Gascons, serait sur le point de devenir le grand pollueur de la province.

Elle a d’ailleurs franchi le cap du million de tonnes de GES par année, l’équivalent de quelque 317 000 voitures.

Pour la nouvelle cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade : « je pense que ces engagements-là [obtenu par son prédécesseur] n'ont pas nécessairement été respectés ».

Elle exige donc qu’on serre la vis aux grandes entreprises telles Ciment McInnis.

« Je crois qu’on doit avoir des éléments beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus systématiques lorsqu’on négocie avec les entreprises et d’avoir des critères écrit, pour éviter la situation dans laquelle on est », a-t-elle conclu, jeudi.

Six ans après l’annonce du projet de Ciment McInnis par la première ministre péquiste Pauline Marois, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, admet que l’entreprise « a menti sur les conséquences environnementales entourant le projet ».

« Ils n'ont pas été honnêtes, et là on a toujours le pouvoir de réglementer », a-t-il ajouté.

Mais pour la solidaire Ruba Ghazal, le PQ et le PLQ n’ont qu’eux à blâmer.

« Ceux qui prennent les décisions, ce ne sont pas les entreprises, ce n'est pas elles qui doivent faire les études et nous les envoyer, puis, après ça, on prend ça comme du "cash". Ce n'est pas comme ça [que ça fonctionne] », a-t-elle martelé.

La porte-parole de Québec solidaire en matière d’environnement appelle le gouvernement actuel de la Coalition Avenir Québec à considérer l’adoption d’un décret pour « arrêter ce massacre-là, cette pollution-là » de la cimenterie de Port-Daniel–Gascons.