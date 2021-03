COVID-19 : la quarantaine à la ferme plutôt qu'à l'hôtel pour les travailleurs étrangers

Ottawa a assoupli ses règles : les travailleurs étrangers pourront faire leur période d'isolement obligatoire directement à la ferme plutôt qu'à l'hôtel et selon les mêmes normes exigées en 2020.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Reconnaissance des qualifications: Québec annonce du soutien pour les personnes formées à l’étranger

• À lire aussi: Quarantaine: 10 hôtels choisis par Ottawa

À la Ferme Horticole Gagnon de Trois-Rivières, une maison entière a été aménagée pour eux.

Pour le propriétaire, David Lemire, ça demande beaucoup d'organisation. « On doit faire l'épicerie pour eux, ils ne peuvent pas sortir de la zone. Un travailleur ne pourrait pas arriver sept jours après les autres sinon la quarantaine recommence pour tout le monde. »

Les producteurs qui n'ont que des dortoirs où aucune distance n'est pas possible devront cependant se tourner vers les hôteliers. À Nicolet, l'hôtel Montfort accueille certains de ces travailleurs depuis un an. « Les travailleurs étrangers sont très disciplinés », constate la directrice générale de l’hôtel, Francine Bouffard. « Ils prennent leur passage ici comme une obligation sérieuse » a-t-elle ajouté.

Depuis quelques semaines, chaque voyageur doit présenter un résultat de test négatif à la COVID-19 avant de prendre l'avion, subir un deuxième test à son arrivée au Canada et un troisième 10 jours plus tard. Selon M. Lemire, qui est aussi président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, les modalités pour ce dernier test devront être revues puisque pour l'instant, les travailleurs doivent joindre une infirmière par téléphone.

« On parle de 4 à 5 heures au téléphone pour tenter de joindre quelqu'un. Ça se passe en français et anglais, pas en espagnol donc c'est les producteurs qui doivent les faire (ces appels). On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas » a-t-il indiqué.

Les fermes du Québec accueillent chaque année près de 16 000 travailleurs étrangers.