COVID-19: on vaccine maintenant à l’Université Laval

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale bénéficie dès ce matin d’une capacité vaccinale supplémentaire de 13 000 vaccins par semaine avec l’ouverture de la clinique de l’Université Laval.

Mise en place en quelques semaines à peine, la clinique installée dans le pavillon Alphonse-Desjardins compte 14 postes de vaccinations. Lors de la première journée de jeudi, ce sont environ 700 rendez-vous qui avaient été donnés et la capacité augmentera au cours des prochains jours.

Les gens rencontrés sur place se disaient satisfaits de l’efficacité du site, déjà bien rodé.

Photo Pierre-Paul Biron

«Je voyais hier qu’il y avait certaines critiques parce que ça attendait à ExpoCité, mais ce matin j’ai été surprise, chaque fois que tu tournes d’une place à l’autre, quelqu’un nous reçoit, nous oriente, ça va vraiment vite», confiait Ginette Vermette, 75 ans, venue se faire vacciner avec son conjoint Réal Audet.

Pour la rectrice de l’Université Laval, un tel partenariat allait de soi, cette aide à la population faisant partie de la mission de l’organisation.

«On voulait faire partie de la solution. L’idée d’un centre de vaccination et même d’un centre de tests est venue très tôt dans les discussions», indique Sophie D’Amours, ajoutant que dès le début de la crise, l’université avait répondu présente.

Photo Pierre-Paul Biron

«Dans les premières semaines, on a fait appel à nous pour des équipements médicaux. On a aussi fait appel à nous pour du personnel. Il faut faire partie de la communauté, de la société, il y a une grande fierté d’y être», souligne la rectrice.

Pas encore suffisant

L’ouverture de la clinique de l’université permet au CIUSSS d’augmenter sa capacité, mais ce ne sera pas encore suffisant pour remplir l’objectif fixé par le premier ministre de vacciner l’ensemble des gens le souhaitant d’ici le 24 juin. Québec devra ouvrir de nouvelles cliniques.

«Actuellement pour l’atteindre, il faut ouvrir des sites supplémentaires dans la couronne nord de Québec. Lac-Beauport, Ancienne-Lorette, Saint-Augustin, ce sont des secteurs qu’on privilégie actuellement», précise la directrice régionale de la vaccination, Patricia McKinnon.

Photo Pierre-Paul Biron

Selon les estimations du CIUSSS, pour atteindre cet objectif, la vaccination quotidienne devra passer de 2500 doses par jours à «entre 8000 et 10 000 doses». Tout dépendra donc des livraisons de vaccins.

«Si tous les astres s’enlignent dans la bonne direction, nous sommes confiants», assure Mme McKinnon.

Rappels à faire

LE CIUSSS de la Capitale-Nationale est aussi revenu lors du point de presse sur certains problèmes d’attente qui ont eu cours à la clinique d’ExpoCité dans la journée de mercredi. À certains moments, des gens ont dû patienter jusqu’à deux heures.

«Nous avions 1700 rendez-vous et là-dessus, 1500 personnes de 80 ans et plus, dont plusieurs en grand âge, donc plus de 94 ans. Les gens se sont présentés accompagnés par des gens qui n’avaient pas de rendez-vous, mais qui voulaient se faire vacciner. [...] On a été obligé d’avoir beaucoup de négociation avec ces accompagnateurs qui n’avaient pas de rendez-vous», explique Patricia McKinnon, directrice de la campagne de vaccination à Québec.

Les accompagnateurs qui peuvent prendre leur rendez-vous sont obligatoirement des proches aidants de 70 ans et plus, qui passent au moins trois jours par semaine avec la personne vaccinée.

«On a eu hier des gens de 28 ans qui se sont présentés comme proches aidants et qui voulaient être vaccinés. On en a vu de tous les âges qui ne respectaient pas les règles», déplore Mme McKinnon, précisant que du personnel supplémentaire avec été déployé jeudi pour accélérer l’accueil et l’inscription.

«Mais à la base, ce doit être seulement des gens avec rendez-vous qui se présentent», insiste-t-elle.

Encore le recrutement

L’autre élément qui demeure important est le dossier du recrutement. Pour ouvrir des sites supplémentaires, le CIUSSS aura besoin d’employés.

Environ 500 ont pu être mobilisés dans la dernière semaine après l’appel lancé par la cheffe de service au recrutement, mais des postes de vaccinateurs sont toujours à pourvoir.

Une liste d’une vingtaine de professionnels aptes à vacciner, comme des audiologistes, physiothérapeutes, technologues médicaux et autres, est disponible sur le site du CIUSSS et l’organisme invite ceux ayant des disponibilités à faire partie de ce grand effort.

Des étudiants de six programmes peuvent aussi vacciner dans la Capitale-Nationale. Et les salaires sont intéressants.

Étudiants et résidents en médecine : 32.55$

Étudiantes infirmières auxiliaires : entre 21,42$ et 26,96$ (selon l'avancement dans la formation)

Étudiantes en soins infirmiers ou sciences infirmières : entre 26,96$ et 34,81$ (selon le niveau de formation et l'avancement dans la formation)

Étudiants inhalothérapie : entre 26,96$ et 30,68$ (selon l'avancement dans la formation)

Étudiants en techniques ambulancières : 23,53$

Étudiants en pharmacie : 21,26$

Étudiantes sage-femme : 26,96$

Le tout est accompagné d’une prime COVID de 4% et de certains autres bénéficies marginaux.

