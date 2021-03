Denis Shapovalov prédit « beaucoup de forfaits » à cause des faibles primes

Le Canadien Denis Shapovalov, 12e mondial, a estimé jeudi que les forfaits sur le circuit ATP allaient se multiplier cette saison en raison de la faiblesse des primes distribuées par les tournois à cause de la pandémie de COVID-19.

« Je suis persuadé qu’il y aura beaucoup de forfaits et beaucoup de joueurs qui renonceront à des tournois parce que le prix en argent est trop bas », a déclaré Shapovalov après sa qualification pour les demi-finales à l’ATP 250 de Dubaï.

« Ce n’est pas motivant pour jouer toutes les semaines et tous les tournois », a expliqué le joueur de 21 ans.

Privés de leurs recettes de billetterie et d’événementiel en raison des restrictions sanitaires, les organisateurs de tournois ont nettement diminué leurs dotations.

Ainsi, à Dubaï, le vainqueur cette année touchera 149 490 dollars (125 389 euros) alors que Novak Djokovic avait reçu 565 705 dollars pour son titre l’an dernier.

Et le Masters 1000 (catégorie juste inférieure aux Majeurs) de Miami qui débute la semaine prochaine a enregistré les forfaits de plusieurs têtes d’affiche: Rafael Nadal (3e mondial), Dominic Thiem (4e) ou encore Roger Federer (6e), Stan Wawrinka (21e) et Nick Kyrgios (50e). La dotation du tournoi, l’un des premiers à avoir été annulés l’an dernier à cause de la pandémie, recule de 16,7 millions de dollars en 2019 à 6,68 millions de dollars cette année.

« J’espère que l’ATP ou quelqu’un trouvera le moyen d’améliorer les prix en argent pour les ramener à leur niveau (d’avant la pandémie), mais c’est comme ça pour le moment », a ajouté le joueur de 21 ans.

D’après lui, de nombreux joueurs se forcent à subir les contraintes sanitaires plus ou moins lourdes imposées par les organisateurs à cause de contrats et de commanditaires qui les obligent à jouer.

« Sans ça, j’ai l’impression que de nombreux joueurs ne joueraient pas du tout », a-t-il ajouté.

Shapovalov a affirmé qu’à titre personnel il était tenu par des obligations contractuelles de jouer mais qu’il allait néanmoins réduire le nombre de ses tournois cette saison car il n’avait pas envie de passer l’année confiné dans une chambre d’hôtel à cause des bulles sanitaires.

Le 3 mars, l’ATP avait annoncé qu’elle aiderait les organisateurs de tournois ATP 250 et 500 programmés entre l’Open d’Australie (qui s’est achevé le 21 février) et Wimbledon (28 juin-11 juillet).