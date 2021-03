Familiprix poursuit son virage vert

Familiprix s’engage davantage dans son virage écoresponsable et abolit les sacs de plastique à usage unique au sein de ses succursales. Alors que l’entreprise se trouve à être la première bannière pharmaceutique à mettre en place une telle stratégie, l’initiative permettra de réduire l’utilisation de 7,5 millions de sacs par année.

Cette mesure environnementale s’inscrit parfaitement dans leur mission première, soit que la santé des gens est indissociable de celle de la planète!

L’entreprise invite donc dès maintenant tous ses clients à apporter leurs propres sacs réutilisables. La bannière met aussi à la disposition de ses consommateurs, à un prix accessible, des sacs en tissus réutilisables. Les nouveaux sacs réutilisables en tissu, fabriqués d’une seule matière, sont recyclables en fin de vie, ce qui en fait un choix écoresponsable. Des sacs de papier demeurent offerts au laboratoire pour assurer un service professionnel et confidentiel lors de l’achat de médicaments.

La perspective de l’entreprise se concentre donc sur une approche de la santé compréhensive et connectée.

De nombreuses tactiques vertes pour appuyer d’une grande stratégie environnementale

Familiprix est engagée à favoriser la consommation responsable et intègre des solutions durables dans ses opérations. Le retrait des sacs de plastique à usage unique s’ajoute à une série d’actions mises de l’avant au cours des dernières années, entre autres la fin de la vente de caisses d’eau mise en œuvre en 2019. Cette mesure a permis de retirer 10 millions de bouteilles d’eau des tablettes dans ses succursales.

Des transports optimisés, une section Beauté éthique et une gamme Essentiel Éco, le recyclage de matériel informatique désuet qui est acheminé à Uni-Recycle, un organisme dédié, ainsi que la récupération du papier figurent parmi les initiatives qui ont été développées afin de mieux répondre aux besoins et attentes de la clientèle. Un procédé innovateur d’étiquetage écoresponsable a été mis en place pour faciliter le repérage par les consommateurs des produits les plus soucieux de l’environnement.

Un virage qui fait du chemin

Devant une volonté de faire une réelle différence pour l’environnement tout en demeurant centrée sur sa mission de santé, Familiprix s’est entourée d’experts. C’est donc accompagné de l’entreprise de consultation stratégique en développement durable Maillon Vert qu’elle a réfléchi à une façon de servir la clientèle dans un contexte écoresponsable.

Notons qu’en 2020, Familiprix a reçu le prix Reconnaissance Impact social et environnemental du Conseil québécois du commerce de détail. Ce prix important reconnait un détaillant pour le développement et l’appui d’initiatives à caractère philanthropique, caritatif et socialement responsable afin de contribuer positivement à la société québécoise.

Avec 400 pharmacies au Québec et au Nouveau-Brunswick, c’est tout un réseau qui démontre combien ils ont à cœur la santé des gens et celle de la planète!

Pour en apprendre davantage sur cette entreprise humaine et innovante, pour découvrir l’ensemble de ses mesures écologiques ou pour participer à ce virage écoresponsable, visitez Familiprix.com.