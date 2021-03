Flames: Darryl Sutter ne croit pas aux changements de gardien dans un match

L’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, a expliqué sa décision de ne pas avoir retiré le gardien Jacob Markstrom dans la défaite de 7 à 3 face aux Oilers d’Edmonton mercredi.

Même si Markstrom était clairement en difficulté, Sutter ne l’a pas rappelé au banc pour la simple et bonne raison qu’il ne croit pas à la pertinence de procéder à des changements de gardien en plein match.

«Pas pour une présence, une seconde, une minute ou quoi que ce soit. Pour chaque équipe que j’ai entraînée, je n’ai jamais retiré le gardien, a dit le pilote des Flames dans une entrevue rapportée par TSN.

«Je crois qu’ils doivent trouver des solutions comme tous les autres. À la base, c’est une question de confiance, car je crois que c’est un gardien formidable. Mais il doit être capable de se battre lui aussi.»

Ayant cédé sept fois sur 30 lancers, Markstrom était dans un piteux état après la rencontre.

«C’était une mauvaise soirée pour moi, a-t-il admis. Je me sens mal. Je me sens terrible. Ils ont marqué sur à peu près toutes les chances qu’ils ont eues. C’est mon travail de garder la rondelle hors du filet et je ne l’ai pas fait. C’est embarrassant et frustrant.»

Sutter a toutefois blâmé les joueurs pour avoir mal fait leur travail devant Markstrom.

«Cette équipe, ce groupe de joueurs, doit apprendre. Ils n’ont pas la puissance de frappe pour se permettre de ne pas bien jouer en défensive.»

Il s’agit de la première défaite des Flames depuis que Sutter est à la barre de l’équipe. Ils avaient remporté leurs trois premiers matchs avec leur nouvel entraîneur-chef.