La CAQ limite l’accès des journalistes à ses députés

Même si les règles de l’Assemblée nationale le permettent, le cabinet du premier ministre interdit aux députés de la Coalition avenir Québec de répondre aux questions des journalistes dans les couloirs du parlement.

Questionné sur les raisons derrière cette consigne, l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves, plaide qu’il s’agit d’une question « de sécurité et d’exemplarité ».

« Nos ministres et député(e)s sont disponibles pour répondre aux questions des journalistes, mais on leur demande de le faire dans les endroits désignés par l’Assemblée nationale, avec la Tribune de la presse parlementaire, pour assurer le respect des mesures sanitaires avec les journalistes et pour les journalistes entre eux », a-t-il expliqué.

Cette consigne serait en vigueur depuis la reprise des travaux parlementaires, après le premier confinement, au printemps dernier, a-t-il précisé, mais un rappel aurait été fait récemment puisque certains journalistes ont tenté d’apostropher des ministres dans les couloirs.

Une tradition

Or, aucune règle n’empêche les journalistes de poser des questions aux élus dans les couloirs du parlement, a affirmé le président de la Tribune de la presse, Marco Bélair-Cirino.

Il s’agit d’une tradition pour les journalistes politiques d’interpeller de façon impromptue les élus dans les couloirs du parlement, mais cette pratique a été interrompue par l’arrivée de la COVID-19.

« Les mêlées de presse sont toujours autorisées dans la mesure où les journalistes qui participent respectent les consignes de la Santé publique, dont le port d’un couvre-visage et le respect d’une distance de deux mètres entre les participants », a toutefois dit Marco Bélair-Cirino.

Une zone a effectivement été désignée dans le hall du parlement pour permettre aux journalistes de mener de grosses mêlées de presse tout en respectant la distanciation sociale, a-t-il indiqué.

En théorie, le cabinet du premier ministre accepte les demandes d’entrevues des journalistes et y délègue des ministres, mais en pratique, les choses sont bien différentes.

« C’est faux de dire que chaque demande d’entrevue ou mêlée de presse est accordée à la lumière de ce que me disent les membres », précise le président de la Tribune de la presse.

Le seul parti à avoir une telle directive

La CAQ est le seul parti représenté à l’Assemblée nationale à avoir une telle directive.

Les trois autres partis, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et le Parti québécois, ont tous indiqué qu’ils autorisaient leurs députés à répondre aux questions des journalistes dans les couloirs du parlement, à condition que les règles de la Santé publique soient respectées.