La division M de BMW : celle qui fait rêver

Fondée en 1972, la division Motorsport (ou M) de BMW, est en charge du développement des modèles les plus performants de la marque bavaroise.

On peut évidemment penser à la mythique M1, mais aussi à des véhicules plus récents comme les X5 M et X6 M, de même que les nouvelles M3 et M4, grandement médiatisées en raison de leur calandre controversée.

Mais comment en est-on arrivés jusque-là? Comment est-ce que la division M en est venue à développer des monstres de puissance comme ceux que nous connaissons aujourd’hui?

Au cours de ce nouvel épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas retourne dans le temps pour nous faire découvrir la naissance de la division M.