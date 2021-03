La vaccination avec AstraZeneca reprend en Allemagne et en Espagne

L’Allemagne et l'Espagne vont reprendre vendredi et mercredi, respectivement, les vaccinations anti-COVID avec le vaccin anglo-suédois AstraZeneca après le feu vert du régulateur européen jugeant ce vaccin « sûr et efficace ».

« Notre objectif, et c’est l’objectif commun du gouvernement et des 16 Länder, est de reprendre dans le courant de la journée de vendredi les vaccinations avec AstraZeneca », a déclaré à la presse Jens Spahn, ministre de la Santé allemand désireux de rétablir la « confiance » dans ce vaccin, dont l’usage avait été suspendu lundi.

Plus de détails suivront.

L'Espagne reprend mercredi les vaccinations AstraZeneca

L’Espagne reprendra à partir de mercredi son programme de vaccination contre l’épidémie de COVID-19 avec le sérum AstraZeneca, après les conclusions de l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui a jugé ce vaccin « sûr et efficace », a annoncé jeudi la ministre espagnole de la Santé.

« Nous reprenons la vaccination avec AstraZeneca la semaine qui vient, à savoir mercredi », a déclaré Carolina Darias lors d’une conférence de presse quatre jours après sa suspension préventive, expliquant que les autorités devaient à présent décider des « groupes qui recevront ce vaccin ».

L’Espagne avait suspendu le 15 mars l’administration du vaccin AstraZeneca, à l’instar de plusieurs autres pays européens, face à des cas suspects de thrombose.

Jusqu’à sa suspension, désormais levée, près d’un million de personnes (975 661) avaient reçu en Espagne ce vaccin.

Une enquête sanitaire a par ailleurs été ouverte sur trois cas de personnes ayant souffert de la formation de caillots sanguins après l’administration de ce vaccin, dont l’une est décédée, a indiqué mercredi l’Agence espagnole des médicaments.

Une quinzaine de pays, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, avaient suspendu par précaution l’utilisation de ce vaccin, après le signalement d’effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.

L’Italie, la France, l’Allemagne et plusieurs autres pays ont d’ores et déjà annoncé qu’elles reprendraient dès vendredi les vaccinations avec le sérum AstraZeneca.

L’Espagne est durement touchée par la pandémie avec plus de 3,2 millions de cas confirmés et plus de 72 900 décès.