Lachine: duplex «artsy» lumineux avec spa

Ceux qui sont à la recherche d’un duplex à prix doux seront certainement séduits par cette propriété située à Lachine.

Le duplex construit en 1910 est présentement à vendre au coût de 449 000$.

À ce prix, les futurs acheteurs obtiendront un bâtiment composé de deux unités, soit un quatre et demie et un cinq et demie.

Dans l’unité du rez-de-chaussée, on retrouve un bel espace au look artsy et chaleureux.

La cuisine possède un îlot, et la salle à manger possède un joli banc, ce qui rendra les soupers entre amis encore plus chaleureux.

L’unité principale possède deux chambres et une salle de bains.

La cour est aussi aménagée pour profiter pleinement de la saison chaude. On y retrouve une terrasse couverte et même un spa.

L’unité du deuxième est plus modeste, mais idéale pour des locataires.

Les futurs propriétaires pourraient même obtenir un revenu potentiel brut de 25 260$ par an.

Le duplex se trouve également à proximité du canal! Un petit plus!

L’impressionnante propriété est à vendre pour 449 000$ par Matthieu Le Moëligou.