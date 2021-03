[INFOGRAPHIE] Vaccination au Québec: le rythme est encore trop lent

Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus qui ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 a franchi mercredi la barre des 60 %, tandis que chez les 70-79 ans, on en est maintenant à un peu plus de 30 %.

Toutefois, le rythme de vaccination est encore lent. À peine plus de 26 000 personnes ont été vaccinées jeudi, soit deux fois moins que nécessaire pour vacciner tous les Québécois qui le veulent d’ici le 24 juin, comme promis par le premier ministre François Legault.