Les États-Unis envisagent de «prêter» 1,5 million de doses d’AstraZeneca au Canada

Les États-Unis pourraient «prêter» 1,5 million de doses du vaccin d’AstraZeneca au Canada, alors que des dizaines de millions de doses contre la COVID-19 dorment dans des entrepôts au sud de la frontière depuis des mois.

Un tel arrivage permettrait au Canada d’accélérer sa campagne de vaccination au pays, alors que plus de 3,5 millions de Canadiens ont reçu au moins une dose en date d’aujourd’hui.

Si ces doses supplémentaires arrivent avant la fin du mois, cela voudrait dire que le pays aura reçu 9,5 millions de vaccins avant la fin mars, alors que les prévisions initiales de la ministre de l’Approvisionnement en prévoyaient 6 millions pour la même période.

Aux États-Unis, où au moins 22 % de la population a déjà reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, le vaccin d’AstraZeneca attend toujours le feu vert de l'Agence américaine de contrôle des maladies (CDC), qui n’a autorisé à ce jour que trois vaccins, tous américains : Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

La Maison-Blanche pourrait aussi «prêter» 2,5 millions de doses d’AstraZeneca au Mexique, qui connait un des pires bilans de la pandémie dans le monde.

«Notre priorité reste de vacciner la population américaine, mais la réalité est que ce virus ne connait pas de frontières et le fait que nos voisins puissent s’assurer de contenir le virus est primordial pour protéger la santé et la sécurité économique des Américains et pour pour stopper la progression du virus dans le monde», a expliqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.

