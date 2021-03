Les familles de Polytechnique menacent de couper les ponts avec Trudeau

Dans une lettre adressée au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, les survivantes et des proches des 14 femmes tuées lors du drame de Polytechnique expriment leur immense frustration relativement au projet de loi C-21 et lui demandent de le revoir de fond en comble.

«Comme vous le faites année après année lors de chaque commémoration à la mémoire des victimes, vous dites que vous partagez la peine et la souffrance que nous vivons. C’est faux, monsieur le premier ministre. Car si tel était véritablement le cas, vous auriez eu le courage d’aller au bout de vos convictions. En déposant ce projet de loi, vous faites le jeu du lobby des armes», ont-ils écrit jeudi.

Selon ce qui est prévu dans le projet de loi C-21, les propriétaires des armes proscrites ne seraient pas forcés de les rendre aux autorités en échange d’une compensation et pourraient les conserver, sans les utiliser, à condition de les entreposer de manière sécuritaire.

Les signataires disent même qu’ils ne souhaiteront plus la présence de M. Trudeau lors des cérémonies du souvenir de la tuerie du 6 décembre 1989 lors de laquelle 14 femmes ont été tuées.

«Si vous poursuivez avec ce projet de loi, plus jamais nous n’accepterons de vous recevoir à nos côtés lorsque nous pleurerons la mort de nos filles, de nos sœurs, de nos amies, lors des commémorations annuelles», écrivent-ils.

Dans une déclaration écrite, le bureau du premier ministre Trudeau a remercié les signataires de la lettre et s'est engagé à leur répondre directement. «Nous allons continuer d’écouter et de travailler avec les provinces, les municipalités et les parties prenantes qui veulent resserrer le contrôle des armes à feu», a-t-on précisé.