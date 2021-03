Liés pour la vie

Marv Levy était inconnu à Montréal lorsqu’il est devenu entraîneur-chef des Alouettes, en 1973. Il n’avait jamais dirigé une équipe professionnelle auparavant. Au moment de son embauche, il était entraîneur des unités spéciales chez les Redskins de Washington.

Mais on a vite appris à l’apprécier. C’est avec tristesse que les amateurs et ses joueurs l’ont vu quitter pour la NFL dans les semaines qui ont suivi la conquête de la coupe Grey des Alouettes en 1977 au Stade olympique, à l’occasion du célèbre « Ice Bowl ».

L’homme est solide comme un roc. Le 25 août, il célébrera son 96e anniversaire de naissance, mais il ne les fait pas.

Il commence à souffrir de surdité, mais il a encore l’esprit vif. Sa mémoire est intacte.

Réunion en avril

Pour vous montrer à quel il a été apprécié de ses joueurs, plusieurs d’entre eux font campagne actuellement pour qu’il soit élu au Panthéon du football canadien. Levy est déjà intronisé au Panthéon du football américain.

Le comité de sélection du panthéon canadien procédera à l’élection des membres de la cuvée 2021 le 7 avril.

« On aimerait bien voir Marv devenir centenaire, mais il faudrait qu’il soit élu au temple de la renommée le plus vite possible », dit Gabriel Grégoire, qui a évolué sous les ordres de Levy à ses deux premières saisons avec les Alouettes (1976 et 1977).

Photo d'archives

Le mouvement d’appui en faveur de Levy ne date pas d’hier. Peter Dalla Riva, qui a son bronze au Panthéon du football canadien, a soumis la candidature de son ancien entraîneur plusieurs fois. Il serre les dents quand il revient sur ses tentatives ratées.

« Marv remplit toutes les conditions, souligne Dalla Riva, qui a siégé 25 ans au comité de sélection. On m’a souvent dit qu’il n’a passé que cinq ans dans la Ligue canadienne. Or, il s’agit du nombre d’années requis pour y être admissible.

« Marv a contribué à améliorer le jeu canadien par ses techniques. C’est lui qui a instauré la stratégie offensive sans caucus, qu’il a amenée plus tard dans la NFL. Il a transformé les normes qui existaient autrefois pour les retours de botté. »

Courses spectaculaires

De quelle façon ?

« Avant que Marv ne devienne entraîneur des Alouettes, les blocs n’étaient pas permis lors des bottés de dégagement, rappelle le Montréalais Ron Perowne, dont la carrière (1972 à 1974) de receveur éloigné et de demi défensif a été écourtée par de nombreuses commotions cérébrales.

« Il y avait bien cette règle stipulant qu’un rayon de protection de cinq verges doit être accordé au joueur qui capte un botté. Mais sans blocage, ce joueur pouvait se retrouver une quinzaine de verges plus loin derrière lui quand il était pris en chasse par l’adversaire. Marv a demandé que le blocage soit permis.

« Ce changement a amené un côté spectaculaire à notre football. Auparavant, les amateurs prenaient le temps d’aller se chercher une bière pendant un botté de dégagement. Mais avec la nouvelle formule, on a commencé à voir des retours spectaculaires. »

Le premier joueur à en profiter fut l’étincelant Johnny Rodgers, vainqueur en 1972 du trophée Heisman, décerné au joueur par excellence du football universitaire américain, qui a joué avec les Alouettes de 1973 à 1976.

Débats futiles

Perowne a pris le bâton de pèlerin de Dalla Riva. C’est après avoir regardé récemment une visioconférence dans laquelle Levy parlait de ses expériences dans ses trois matchs de la Coupe Grey qu’il a décidé de lancer une campagne visant à faire élire son ancien entraîneur au Temple de la renommée du football canadien. Dalla Riva raconte qu’il y avait des conflits de personnalité entre certains membres du comité de sélection.

« Les stupides histoires de pouvoir entre l’Ouest et l’Est du pays nuisaient aux débats », relate-t-il.

« Marv mérite sa place au Panthéon du football canadien. Il a fait beaucoup pour Montréal et la Ligue canadienne. Vient un moment où il faut être juste.

« Marv nous traitait comme des hommes. Il respectait tout le monde, les joueurs, les arbitres, les journalistes. Son élection au temple me tient à cœur. Ça me dérange de voir que ce n’est pas encore fait. »

Son ancien coéquipier Gord Judges ne comprend pas non plus .

« Marv était un grand leader », commente Judges, qui vit à Oshawa.

« Il nous disait ce qu’il attendait de nous et si on ne le faisait pas, on savait ce qui s’en venait. Je suis déçu qu’il n’ait pas sa place au temple. C’est le temps d’y voir et de changer ça. »

Le ballon dans les mains de Buono

La réalisation du vœu des anciens des Alouettes pourrait passer par Wally Buono, lui aussi un ancien disciple de Levy qui a succédé à Dalla Riva au sein du comité de sélection.

L’ancien petit gars de Montréal-Nord, vainqueur lui aussi de deux coupes Grey sous la gouverne de Levy, a connu une grande carrière comme entraîneur dans la LCF. Il détient le record du plus grand nombre de victoires en saison régulière avec 254. L’organisation des Alouettes appuie le mouvement en faveur de Levy. Les Bills de Buffalo, que Levy a menés à quatre participations consécutives au Super Bowl sans toutefois le gagner, prêtent aussi leur concours à la cause.

« J’ai toujours présumé que Marv était au temple », dit le président de l’équipe, Mario Cecchini.

« On doit prendre une part active dans cette campagne. Marv a mené les Alouettes à trois finales et à deux coupes Grey en cinq ans. Warren Moon a joué six ans dans la Ligue canadienne, Doug Flutie, sept, et ils ont leur place au temple. »

Cecchini était présent avec son père lorsque les Alouettes ont battu les Eskimos d’Edmonton sur le terrain glacé du Stade olympique, le 27 novembre 1977. Il était âgé de 13 ans.

C’était toute une époque pour les équipes sportives de Montréal.

« On avait Marv Levy comme coach des Alouettes, Scotty Bowman avec le Canadien et Gene Mauch avec les Expos », se souvient Cecchini.

Tout un triumvirat!

Grégoire lui doit tout

Photo courtoisie

Gabriel Grégoire n’oubliera jamais la première réunion d’équipe donnée par Marv Levy à laquelle il participé. C’était à sa saison recrue avec les Alouettes, en 1976. Il avait 22 ans.

« Marv avait commencé son exposé en parlant de Winston Churchill », raconte-t-il.

« Je ne connaissais pas beaucoup la Ligue nationale de football et j’ai demandé à Gerry Dattilio s’il y avait un entraîneur du nom de Winston Churchill dans la NFL.

« Gerry m’a expliqué que Marv est un érudit en histoire des guerres mondiales et qu’il citait souvent Churchill dans ses discours aux joueurs. »

Cultivé

Levy fit lui-même partie de l’armée américaine (1943 à 1946) pendant la Deuxième Guerre mondiale. C’est un homme d’une grande culture. Il est diplômé en littérature anglaise et détient une maîtrise en la matière de l’Université Harvard.

Sam Berger, propriétaire des Alouettes à l’époque où il dirigeait l’équipe, était lui aussi versé en histoire. Il conversait souvent avec Levy sur ce qui touchait les conflits mondiaux.

Tout à apprendre

Grégoire possédait des connaissances limitées en football lorsqu’il s’est joint aux Alouettes.

« J’avais joué trois ans sous la gouverne de Roger Hébert au collège André-Grasset et deux ans au niveau junior avec les Maple Leafs de Verdun », souligne-t-il.

« Je ne connaissais pas les bases de la position des trois points d’appui (une main au sol avec l’autre bras placé en direction de la cuisse) pour les joueurs de ligne. Je ne comprenais rien, je ne parlais pas anglais. »

Mais Grégoire compensait son manque d’expérience par deux qualités, la combativité et la rapidité. C’est comme ça qu’il a fait sa marque au poste d’ailier défensif.

« Cet homme (Levy) a vu quelque chose en moi », continue Grégoire.

« Il m’a fait confiance. Je lui dois tout. »

Entraîneur humain

Levy faisait montre aussi d’une grande humanité avec ses joueurs.

« À mon premier camp d’entraînement, ma mère était très malade », relate Grégoire.

« Une nuit, à une heure du matin, on frappe à ma porte de chambre. J’aperçois trois coachs, dont Marv. Je pensais qu’ils venaient m’annoncer que j’étais retranché. C’était pour m’apprendre plutôt que ma mère était décédée. »

Marv m’a dit de rentrer chez moi pour les funérailles et de revenir quand tout serait terminé.

« Il ne savait pas seulement tenir des réunions de groupe. Il connaissait la personnalité de chacun de ses joueurs. Et il y avait au sein de notre équipe des vedettes américaines qui avaient de gros ego comme Johnny Rodgers, Vernon Perry et Junior Ah-You. »

La Supervedette ordinaire se souvient

Qui ne se souvient pas des courses à reculons de Rodgers lors de ses entrées dans la zone des buts adverse pour un touché et de ses tenues flamboyantes, notamment son chapeau de vison ?

« Marv était un grand coach ! » lance Rodgers, que j’ai joint chez lui à Omaha, au Nebraska.

Je reviendrai d’ailleurs avec une chronique plus étoffée à son sujet.

« Marv avait la passion de la victoire. Les Alouettes ont remporté la coupe Grey une fois en deux participations à la finale durant mes quatre saisons à Montréal. Mais on aurait dû gagner les deux fois.

« Marv a mené l’équipe à deux conquêtes de la coupe en trois présences à la finale pendant ses cinq ans à la barre des Alouettes. Difficile de faire mieux que ça.

« J’ai eu la chance de faire mes débuts à Montréal à un moment propice. Habituellement, un nouvel entraîneur qui arrive avec son plan dit qu’il faudra de trois à cinq ans pour gagner. Avec Marv, ça s’est fait presque tout de suite. »

À sa deuxième année (1974), les Alouettes ont remporté la coupe Grey en battant les Eskimos d’Edmonton, à Vancouver.

L’année suivante, par une température glaciale à Calgary, le quart Jimmy Jones, qui avait les doigts gelés, avait mal positionné le ballon pour Don Sweet, lors d’une tentative de botté de placement qui aurait donné une deuxième coupe Grey d’affilée à l’équipe montréalaise.

Les années ont passé, mais Levy et ses joueurs sont restés unis. Chaque année, Grégoire envoie ses vœux des Fêtes à son premier entraîneur chez les professionnels. Il lui raconte ses voyages.

Levy revient à Montréal avec sa conjointe Fran chaque fois qu’il en ressent le désir. Le lien qu’il entretient avec la ville et les Alouettes est indissoluble.