March Madness: place au First Four

Les matchs du First Four ont ouvert le tournoi du March Madness, jeudi, et les universités Texas Southern et Drake ont obtenu leurs billets pour le tableau principal, à Indianapolis.

Le First Four, condensé en une seule journée en raison de la crise sanitaire, oppose huit équipes qui tentent de se joindre aux 60 formations déjà qualifiées pour le traditionnel tournoi de basketball de la NCAA.

Ces équipes sont celles qui se sont classées automatiquement comme 16e tête de série et quatre autres formations choisies par un comité de sélection (les 11es têtes de série cette année).

Passer par le First Four est rarement un gage de succès, mais certaines universités ont été capables d’accomplir de véritables miracles par le passé. C’est le cas des Rams de VCU, en 2011, qui ont atteint le carré d’as (le Final Four) en passant par les matchs de barrage.

Sur son passage, VCU avait d’ailleurs battu les Boilermakers de Purdue (3) et les champions de section, les Jayhawks de Kansas, avant de s’incliner face aux Bulldogs de Butler, huitièmes têtes de série.

Pour revenir à 2021, les Tigers de Texas Southern (16) ont défait les Mountaineers de Mount St. Mary’s (16) 60 à 52, au Simon Skjodt Assembly Hall, pour accéder au tableau principal. Les vainqueurs auront toutefois une lourde commande, alors qu’ils se mesureront au numéro 1 de la section Est, l’Université Michigan.

Dans la section Ouest, les Bulldogs de Drake (11) ont battu de justesse les Shockers de Wichita State (11) 53 à 52 au Mackey Arena et affronteront USC (6) au premier tour.