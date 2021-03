Ne paniquons pas avec les risques des vaccins

Sécuritaires, les vaccins contre la COVID-19 ? La question est sur toutes les lèvres depuis que de nombreux pays, surtout européens, ont cessé d’administrer le vaccin d’AstraZeneca par crainte d’effets secondaires graves ou de décès.

En date du 5 mars, Santé Canada a répertorié 1923 cas d’effets secondaires signalés par des gens ayant reçu les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna. On constate que la grande majorité des cas sont sans gravité.

Un cas suspect de thrombose veineuse d’un homme ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca à Saint-Hyacinthe est sous investigation, mais les statistiques concernant les effets secondaires de ce vaccin, plus récent, ne sont pas encore disponibles. L’Organisation mondiale de la Santé estime néanmoins que le produit d’AstraZeneca est sécuritaire et efficace, tout comme la Santé publique ici.

DES COMPLICATIONS TRÈS RARES

► Pour tous les vaccins, le taux d’effets secondaires graves déclarés au Canada était de 0,001 % en 2017. Ce taux est donc plus faible que celui observé avec les vaccins contre la COVID-19. Il faut toutefois être prudents pour faire des comparaisons, car l’échantillon concernant la COVID-19 n’est pas encore assez étendu.

NOMBRE D’INCIDENTS RAPPORTÉS

Santé Canada observe sensiblement le même nombre de rapports d’effets secondaires pour les deux vaccins les plus administrés à ce jour, soit celui de Pfizer/BioNTech et celui de Moderna. Par contre, il y a quatre fois plus d’incidents graves rapportés en lien avec le vaccin Pfizer/BioNTech.



Moderna Pfizer Effets secondaires sans gravité 820 889 Effets secondaires graves 42 172

EFFETS SECONDAIRES LES PLUS SOUVENT SIGNALÉS

Douleur au point d’injection 551

Érythème au point d’injection (rougeur) 439

Enflure au point d’injection 336

Chaleur au point d’injection 267

Réaction au point d’injection 245

Prurit (démangeaisons) 236

Paresthésie (chatouillement ou picotement) 227

Mal de tête 215

Urticaire (éruptions cutanées) 175

Prurit au point d’injection (démangeaisons) 172

Enflure des ganglions lymphatiques 165

Nausées 159

Éruptions cutanées 158

Fatigue 149

Cellulite au point d’injection 147

Étourdissements 125

Fièvre ≥ 38 °C 120

Hypoesthésie (engourdissement) 119

Dyspnée (essoufflement) 119

Frissons 117

Érythème (rougeur) 111

Inflammation au point d’injection 108

Autres réactions allergiques 100

Induration au point d’injection (durcissement) 97

Douleurs 97

Vomissements 90

Rash au point d’injection 87

Diarrhée 78

Tachycardie (pouls rapide) 76

Arthralgie (douleur aux articulations) 70

Inconfort à la poitrine 67

Serrement à la gorge 64

Myalgie (douleurs musculaires) 64

Rinçage (rougeurs cutanées) 52

Malaise (inconfort) 50

Anaphylaxie 50

EN COMPARAISON

Le vaccin contre la COVID-19 vous fait peur ? Rassurez-vous. Vous avez bien plus de chances de mourir de la COVID-19 que d’avoir des conséquences graves après avoir reçu votre vaccin, démontrent les statistiques de Santé Canada. Voici d’autres comparaisons révélatrices.

0,12 %

Taux de mortalité de la COVID-19 chez l’ensemble des Québécois

1,3 %

Taux de mortalité de la COVID-19 chez les Québécois infectés, de juillet à septembre 2020 (116 décès sur 8659 cas)

0,44 %

Taux de mortalité de la COVID-19 chez les Québécois de 60 ans et plus

0,02 %

Taux de mortalité de la maladie d’Alzheimer au Canada en 2019

0,19 %

Taux de mortalité des maladies cardiovasculaires graves au Canada en 2019

0,55 %

Probabilité d’avoir un nouveau cancer en 2020 pour les femmes au Québec

0,66 %

Probabilité d’avoir un nouveau cancer en 2020 pour les hommes au Québec

0,41 %

Probabilité de subir des blessures graves ou légères dans un accident de voiture en 2019 au Québec

MÉTHODOLOGIE

Dans la section « En comparaison », les taux de mortalité et les probabilités représentent le nombre d’occurrences répertoriées ou prévues sur l’ensemble d’une population.

Sources : Santé Canada, Institut national de santé publique du Québec, Société de l’assurance automobile du Québec, Statistique Canada