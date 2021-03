Notre amnésie collective à l’égard des autochtones

Bien des préjugés à l’égard des Autochtones disparaîtraient si les Québécois connaissaient mieux leur histoire – que l’école ne leur a pas enseignée ! – puisque la Nouvelle-France devait son existence et sa vigueur à son alliance de grande échelle avec presque toutes les nations amérindiennes du Nord du continent.

La choquante et triste histoire de cette femme Attikamek, Jocelyne Ottawa, qui s’est fait traiter grossièrement par deux infirmières du CLSC de Joliette, souligne notre amnésie collective entourant notre alliance passée avec ce peuple.

L’Assemblée nationale a présenté avant-hier ses excuses à Mme Ottawa. Ce n’est qu’un diachylon sur la blessure. Le problème est plus ancien et remonte à la déchirure entre le peuple Attikamek et ses alliés français qui, après la Conquête qu’ils ont subie en même temps, se sont repliés sur eux-mêmes en oubliant l’ancienne complicité.

Franco-indien

Les historiens américains ne parlent pas sans raison de « Guerre franco-indienne » pour décrire ce que nous appelons guerre de Sept Ans. La quasi-totalité des nations amérindiennes et les Français guerroyaient de concert... contre les Anglais qui voyaient leur ennemi non pas comme français, mais bien comme « franco-indien ».

Chers élus, avant de jouer du violon de l’excuse, commencez donc par rétablir un vrai cours d’histoire de la Nouvelle-France dès le primaire ! Si un ouvrage comme mon livre La mémoire qu’on vous a volée se vend aussi bien, c’est que tout le monde ressent que l’amnésie nous rapetisse.

Alliés

Quant aux deux ignorantes diplômées qui ont perdu leur emploi d’infirmière après avoir traité indignement leur patiente Attikamek, elles sont le produit typique de notre école qui a fait de la Nouvelle-France franco-indienne une sorte de tabou.

Étant donné la relation profonde et durable que nos ancêtres ont établie avec les Autochtones presque partout à la grandeur de l’Amérique du Nord, cette mémoire nous rendrait plus sensibles à l’égard des descendants de nos anciens alliés.