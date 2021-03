Régime forestier : le bois qui cache la forêt!

En 2018, lorsque le député péquiste et porte-parole de l’opposition officielle en matière de forêts, Sylvain Roy, a dit « c’est le chaos en forêt », c’était bien vrai.

Lorsque son homologue à la CAQ, Éric Lefebvre, grogne que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) travaille en vase clos, c’est tout aussi vrai.

Malgré ces dénonciations, la sournoiserie du MFFP n’a pas changé. Peu importe la couleur du parti au pouvoir, lorsqu’on parle de forêt, cela fait bien longtemps que la population entière se fait passer un sapin, qui avantage quelques grandes forestières.

Le récent reportage d’Enquête dévoile des problèmes systémiques au sein de ce ministère. Des allégations qui frôlent la collusion, notre patrimoine naturel dégradé, et les emplois forestiers qui battent de l’aile, ça s'annonce mal.

Le tout donne un mauvais nom à ceux et celles qui tentent de bien gérer la Forêt. La fierté qu’on associait à nos forêts se traduit désormais en honte nationale.

La dette publique

Puisque l’argument clé qu’est celui de l’économie et de l’emploi est toujours ramené sur la table lorsque nous parlons de forêt, commençons l’analyse là.

Croyez-vous qu’il est normal que le nombre d'emplois, ainsi que le salaire des travailleurs forestiers aient diminué en moyenne de 10,000$ depuis 2007, alors même que le volume de bois récolté reste quasiment le même?

Est-ce normal que le nombre d’agents de protection de la faune ait baissé de 420 à 331 en moins de 10 ans, alors que la biodiversité décline, et que le braconnage continue?

Seriez-vous étonné si je vous disais que la forêt publique se vend parfois aux enchères à la modique somme de 1,50$ l’arbre, alors qu’on possède l’une des fibres les plus prisées du monde?

Croyez-vous qu’il est acceptable que le MFFP s’endette jusqu'à la hauteur de 485 M$ par an pour subventionner l’industrie, et ceci avec l’argent des contribuables?

Un modèle d’affaire défaillant

Pour mieux comprendre cette aberration, il faut revenir à la crise économique de 2008. À l'époque, l'industrie faisait déjà face à une baisse significative de demande pour le papier journal.

Au lieu de s’adapter intelligemment, la réponse de notre gouvernement et de l’industrie fut de faire tout plus gros.

On a alors vu de grandes forestières racheter des petites scieries pour ensuite les fermer et contrôler totalement l'approvisionnement et la fabrication. On a vu l'achat de grosses machineries, nécessitant du gros volume afin de rester rentable.

Ces entreprises dépendaient et dépendent encore de l’aide financière du gouvernement pour faire perdurer un modèle qui n'a jamais tenu la route.

Pour paraphraser Action Boréale: ces compagnies sont capitalistes quand il s’agit de distribuer des profits à leurs actionnaires et socialistes quand il s’agit de puiser l’argent public afin de compenser leurs pertes.

L’appauvrissement des communautés

En conséquence, de nombreuses petites communautés ont perdu leurs scieries et leurs sources de revenus. Les travailleurs forestiers sont désormais en mode « fly-in—fly-out », à contrat, dans des camps éphémères, ce qui ne contribue en rien au développement des communautés.

La nouvelle Stratégie nationale de production de bois menace toute l'économie du sirop d’érable.

L’argument que « cela fait rouler l’économie locale » n’est plus crédible. La forêt se fait couper plus vite qu’elle ne repousse.

On voit des coupes se faire dans des aires à priori protégées, et des animaux comme le caribou et l'orignal disparaître du territoire...

Appel à une enquête

Pour toutes ces raisons, on dit oui à une commission d’enquête parlementaire sur ce ministère, afin d’exposer les défaillances du système en place, et sa déficience face aux communautés; oui à une enquête car nous exigeons de la transparence sur la façon dont notre gouvernement gère le territoire.

De plus, il faut renforcer l'approche de gestion écosystémique de la planification forestière, adopter une réforme fiscale écologique, explorer la foresterie de proximité et fournir un financement de transition pour les communautés dépendant de la forêt.

Nous voilà dans une autre crise économique et le gouvernement se dirige encore une fois dans la mauvaise direction. Il faut cesser de jouer à l’autruche. On n'est pas encore sorti du bois!