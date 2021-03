Rencontre Zoom avec un ex-Beatles

Ringo Starr a de la suite dans les idées. Pour parler de son nouveau mini-album Zoom In, qui paraît vendredi, l’ex-Beatles avait convié les médias à un point de presse virtuel sur... Zoom.

Une centaine de médias d’un peu partout sur la planète étaient branchés, jeudi après-midi, pour assister à la conférence de Ringo Starr.

Arrivé quelques minutes après l’heure prévue, le musicien est apparu à l’écran avec son cellulaire dans les mains.

« Attendez, je dois saluer mon fils », a-t-il dit à l’assistance virtuelle.

« Je t’aime, papa », a-t-on ensuite entendu sur les haut-parleurs de l’appareil.

Arrière-grand-père depuis quelques années, Ringo Starr a mentionné avoir trouvé difficile la dernière année en pandémie.

« Pour 2020, j’avais des gros plans car je fêtais mes 80 ans, a-t-il raconté.

On devait avoir une grande célébration avec tous les enfants et petits-enfants. Tout le monde devait venir à Los Angeles. Mais ça n’a pas eu lieu... C’est le plus long que je n’aie pas vu mes enfants et petits-enfants. C’est difficile. »

L’an dernier, Ringo Starr devait partir en tournée avec son All-Starr Band. Il avait reporté ses spectacles au printemps 2021, puis à l’automne. Il y a quelques jours, il a décidé de tout repousser à l’an prochain.

« Je ne veux pas aller sur la route avec la distanciation et les masques, dit-il. J’aime mieux attendre à l’an prochain. Peut-être que rendu là, j’aurai quatre ou cinq nouveaux EP (mini-albums) ! »

Pas trop de virtuel

Questionné par Le Journal sur ce qu’il pense de l’avenir des spectacles virtuels, Ringo Starr a répondu ne pas trop s’y intéresser.

« J’en ai fait un l’an dernier pour mon anniversaire. J’avais demandé à des amis de venir sur scène pour faire des chansons. En ce moment, on ne peut rien faire d’autre, mais je ne suis pas vraiment intéressé à jouer à moins que je sois là et que vous y soyez aussi. C’est la façon dont je veux faire ça. »

Ringo Starr devra donc patienter encore avant de jouer les cinq nouvelles chansons de Zoom In, qu’il a faites en plein confinement en respectant les mesures sanitaires.

« Nous avons fait très attention. Tout le monde s’est fait tester avant d’entrer en studio », dit le musicien qui a notamment reçu comme invités spéciaux sur l’album Paul McCartney, Dave Grohl, Ben Harper et Sheryl Crow.

► Le mini-album de Ringo Starr, Zoom In, est disponible vendredi sur le marché.