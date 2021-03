Tanguay réussit son retour au jeu

Après 18 mois d’absence, Anne-Catherine Tanguay a réussi son retour à la compétition, jeudi, en Arizona.

En septembre 2019, la Québécoise maintenant âgée de 30 ans avait mis sa carrière sur pause avant le passage de la cigogne en juillet l’été dernier.

Dans une entrevue accordée au Journal en décembre, elle avait annoncé ses plans pour un retour au jeu chez les professionnelles à la fin du printemps 2021.

Avec son conjoint Jean-Hubert Trahan et la petite Livia, elle a pu s’entraîner en Floride dès février. Elle a donc décidé de devancer sa première présence sur les allées et les verts. Ainsi, elle participe au premier tournoi de la saison du circuit Symetra, l’antichambre de la LPGA, cette semaine à Mesa, en Arizona.

En première ronde de la Classique Carlisle jeudi, Tanguay a ramené une carte de 70 (-2), bonne pour une égalité au 19e rang au moment d’écrire ces lignes en fin de soirée. Avec le décalage horaire de trois heures, plusieurs golfeuses étaient toujours sur le parcours.

« Je suis vraiment contente de cette première ronde. J’ai gardé mon plan de match. Je ne voulais pas être trop agressive, car le terrain est très ferme », a commenté Tanguay.

« C’est tellement agréable de ressentir à nouveau ce flux d’adrénaline de la compétition, a-t-elle ajouté. Ces frissons me manquaient. Disons que nous avons apprécié le moment et la marche sur le parcours. »

Pour ce retour, la golfeuse était flanquée de son conjoint et fidèle complice qui portait son sac, Jean-Hubert Trahan. Ils ont aussi expérimenté leur nouvelle réalité avec Livia. Durant la journée de travail de papa et maman, la petite était restée avec une gardienne de confiance bien connue du couple. Après l’entrevue avec le Journal, Tanguay s’apprêtait justement à la retrouver avec impatience.

Toutefois, les parents ne pourront pas toujours compter sur des gardiennes lors des prochains tournois.

Une étape à la fois

Jusqu’en mai, elle évoluera sur le circuit Symetra afin de peaufiner son jeu en prévision de sa première présence sur la LPGA. Elle profitera de cette occasion en bâtissant sa confiance. Pas question de mettre l’accent sur les scores.

« Je ne veux pas être trop dure envers moi en me fixant de grandes attentes. Je dois me donner le temps, car j’ai repris l’entraînement il y a moins de deux mois. Je veux jouer librement et rester patiente. Mon jeu n’est pas à 100 %, mais physiquement, je me sens bien, a expliqué celle qui a soigné ses blessures depuis l’automne 2019.

« J’aime la compétition. Je suis tellement compétitive dans l’âme, je sais que je vais me replacer. »