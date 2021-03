Trois concerts avec public pour l’Orchestre Métropolitain

Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain retrouvera son public le 27 mars, à la Maison Symphonique, avec le concert Clara Schumann mettant en vedette l’étoile montante Tony Siqi Yun.

Le pianiste originaire de Toronto offrira sa première prestation professionnelle au Canada. Surnommé le « poète du clavier », le prodige de 20 ans a remporté le Concours musical international de Chine en 2019. Il attaquera, lors de ce concert, le Concerto pour piano no 2 de la pianiste allemande Clara Schumann.

Les musiciens de l’OM, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, concluront ce concert, présenté à 13h, avec Umoja de la compositrice afro-américaine Valerie Coleman et la Symphonie no 2 de Brahms.

« Nous accueillons cette nouvelle de la réouverture des salles avec beaucoup d’émotion. Le retour du public en salle redonnera un souffle à la communauté montréalaise, à nos artistes et travailleurs culturels, aux citoyens qui trouveront dans les arts de la scène un écho aux émotions vécues au cours des douze derniers mois. Il est temps de se retrouver, de s’émouvoir, de s’évader, de repenser le vivre ensemble. Les arts nous montreront le chemin pour y arriver », a indiqué le directeur musical Yannick Nézet-Séguin dans un communiqué de presse de l’Orchestre Métropolitain.

Brahms symphonique

Le 11 avril, le chef et directeur musical de l’OM réalisera une première. Il dirigera son ensemble et il sera derrière le piano à titre de soliste pour l’interprétation du Concerto pour piano no 12 de Mozart.

L’oeuvre Diversity du compositeur, chef d'orchestre et trompettiste vénézuélien-espagnol Giancarlo Castro D'Addona (Diversity) et la Symphonie no 3 de Brahms concluront ce concert présenté à 13h et 16h

L’OM offrira un troisième événement, le 17 avril, à 16h, avec le concert Brahms symphonique. L’ensemble interprétera la Symphonie no 4 du compositeur allemand qui a été sa dernière. La Sérénade pour vents en ré mineur de Dvorak sera aussi au programme.

Les billets pour ces concerts, qui seront aussi offerts en webdiffusion, seront mis en vente, au grand public, le 20 mars à midi sur le site de la Place des Arts.