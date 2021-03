LARIVÉE, née BRAULT Pauline

LARIVÉE, née BRAULT

À Lachine, le 7 mars 2021, est décédée à l'âge de 83 ans, Pauline Larivée née Brault. Elle part rejoindre son tendre époux feu Jean-Guy Larivée.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Alain (Maryann) et Martin (Isabelle), ses petits-enfants Cody, Cassandra, Rachel, Abigael, Jean-Guy, Alice, Clément, Julien et Jeanne, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la pandémie les funérailles auront lieu dans l'intimité dans la famille.J.J. CARDINALwww.jjcardinal.ca