600 000 $ pour financer des projets culturels autochtones

Une enveloppe de 600 000 $ servira à financer des projets culturels mis de l’avant par 32 organismes autochtones.

L’argent est accordé par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, dans le cadre du programme Aide aux projets pour les Autochtones. Par rapport à l’année précédente, il s'agit d'une hausse de 29 % des sommes accordées à des organisations autochtones.

«Je suis très heureuse que l'appel de projets culturels autochtones ait autant de succès et que l'aide financière du gouvernement soit encore plus importante cette année. J'en suis d'autant plus heureuse que les initiatives proposées contribueront au dynamisme culturel des communautés, notamment au profit des jeunes», a indiqué la ministre Roy, vendredi, par communiqué.

«Je tiens à souligner la qualité des projets proposés par nos interlocuteurs des différentes nations du Québec. En effet, ce sont là des initiatives en phase avec les réalités des communautés, dont le dynamisme est alimenté par une vigoureuse croissance démographique et une ferme volonté de pérenniser leurs langues et leurs cultures. Je suis fier de l'esprit de vision de ces partenaires soucieux du bien-être de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens», a indiqué de son côté le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.