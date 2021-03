A-t-on le droit de ne pas vouloir d’enfant?

En lisant votre Courrier, une lettre me fait réagir. Je m’adresse donc à « Une fille qui s’assume » qui vous racontait les ennuis vécus au sein de sa famille par le fait qu’elle ne veuille pas d’enfants. On la harcèle à ce propos et elle ne sait plus comment s’y prendre pour faire taire les importuns. Voici mon histoire.

En attendant l’autobus un jour avec mes amies alors qu’on s’interrogeait sur notre façon personnelle d’entrevoir notre avenir, toutes les filles ont répondu la même chose, mais pas nécessairement dans le même ordre : « Je veux une maison, un mari et des enfants. » J’avais neuf ans alors et je les ai trouvées ben quétaines.

Lorsque vint mon tour de répondre, j’ai dit : « Je veux travailler, être libre et voyager. » Elles m’ont toutes regardée comme si j’étais une bizarre d’extraterrestre ! À neuf ans, déjà je savais qu’il était hors de question que j’aie des enfants. Je refusais d’être une usine à bébés, car c’est ainsi que je voyais le destin des filles de ce temps-là : le mariage et obligatoirement la naissance d’un ou plusieurs enfants.

J’ai consacré ma vie à travailler et je trouvais bien dommage de voir plein de bébés se faire dropper à la garderie chaque matin. Rendue à 63 ans aujourd’hui, quand je regarde l’évolution du monde, les changements climatiques, les diverses manifestations, les révolutions, les dénégations, la langue française qui se meurt et l’attitude de plusieurs professeurs qui n’osent plus rien dire de peur de se faire rabrouer, je me félicite de ma décision.

Pour moi, mettre un enfant au monde, c’est le condamner à mourir. Je tiens cependant à souligner que je n’ai rien contre les couples qui veulent un enfant, car c’est la seule façon de faire vivre et évoluer la race humaine. C’est leur choix personnel de le faire et tout ce que je peux espérer, c’est que l’enfant soit aimé, protégé et bien éduqué.

Quand une autre femme me dit que ça doit me manquer de ne pas avoir d’enfant dans ma vie, je me contente de sourire. Dans le fond, ça ne m’a jamais manqué. J’ai servi 32 ans dans l’armée sans vivre les remords d’être obligée de confier mon enfant aux soins de quelqu’un d’autre. Alors j’encourage cette jeune femme qui s’assume à suivre son instinct et à vivre sa vie comme elle l’entend.

ASD

Je partage votre avis. Les femmes ayant acquis des droits, dont celui de choisir d’avoir ou pas des enfants, je ne vois vraiment pas pourquoi elles se priveraient d’en profiter si tel est leur désir.