Bombay: record de contaminations quotidiennes depuis le début de la pandémie de COVID-19

Bombay | L'État le plus riche de l'Inde, le Maharashtra, dont sa capitale Bombay, a enregistré vendredi le plus grand nombre de nouvelles contaminations de COVID-19 quotidiennes depuis le début de la pandémie.

Le Maharashtra a annoncé vendredi un nombre record de 25 833 nouveaux cas, dont 2877 dans la capitale financière et mégapole Bombay.

L'Inde a enregistré près de 40 000 nouveaux cas, soit près du double de la semaine précédente, mais moins de la moitié du pic de près de 100 000 cas enregistrés en septembre.

Plusieurs États durement touchés, dont le Maharashtra, le Gujarat et le Madhya Pradesh, ont imposé de nouvelles restrictions, notamment de déplacements et de rassemblements publics dans certaines villes.

Cependant, «il n'y aura pas de confinement dans l'État», a affirmé jeudi le premier ministre du Gujarat, Vijay Rupani.

Le vaste pays asiatique de 1,3 milliard d'habitants a été dépassé ce mois-ci par le Brésil en tant que deuxième pays le plus contaminé, après un fort recul des nouveaux cas de COVID-19 en décembre et janvier.

Les principales restrictions imposées l'an dernier à l'échelle nationale, dont un confinement de plusieurs mois, ont pour la plupart été levées, et d'immenses rassemblements religieux et politiques ont eu lieu.

En milieu de semaine, le premier ministre indien Narendra Modi a alerté les dirigeants régionaux les appelant à augmenter les tests et instaurer des mesures pour éviter une deuxième vague naissante de COVID-19 et une multiplication des cas à l'échelle nationale.

«Nous devons arrêter cette deuxième vague naissante de la pandémie en prenant des mesures rapides et décisives», a déclaré M. Modi lors d'une vidéoconférence avec les dirigeants régionaux sur la crise sanitaire.

«Au cours des dernières semaines, quelque 70 districts ont enregistré une hausse de plus de 150 % dans le nombre des cas et si nous n'arrêtons pas l'épidémie immédiatement elle deviendra nationale», a-t-il ajouté.

L'Inde a jusqu'à présent administré près de 40 millions de vaccins, et ambitionne de vacciner 300 millions de personnes d'ici la fin juillet. Le pays a enregistré plus de 11,5 millions de cas de COVID-19 au total et près de 160 000 décès.