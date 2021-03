Classique Honda : Aaron Wise s’installe en tête

Fort d’une deuxième performance de 64 (-6) en autant de jours, l’Américain Aaron Wise a pris la tête du classement de la Classique Honda, vendredi, dans le cadre de la deuxième ronde de l’événement présenté à Palm Beach Garden, en Floride.

Dans sa prestation du jour, le golfeur de 24 ans a réussi deux aigles et cinq oiselets. Il a également commis trois bogueys. Son cumulatif de 128 (-12) lui confère une avance de trois frappes sur ses plus proches poursuivants, soit son compatriote Brandon Hagy et l’Australien Matt Jones.

Ce dernier était en tête après les 18 premiers trous de l’événement. Pour son deuxième passage sur le terrain floridien, Jones a remis une carte de 70 (N), bien loin de la performance de 61 (-9) qu’il avait réalisée la veille.

De son côté, Hagy a fait un bond au classement de 25 places, grâce aux 62 (-8) frappes qu’il a effectuées lors de la deuxième ronde.

Chez les Canadiens, trois représentants de l’unifolié ont obtenu leur billet pour les rondes du week-end. Adam Hadwin est le mieux positionné, lui qui est à égalité avec cinq adversaires au 25e échelon. Le natif de la Saskatchewan a grimpé de 57 places au classement après avoir remis une carte de 65 (-5). Il se trouve maintenant à neuf coups du meneur.

L’Albertain Roger Sloane et l’Ontarien Mackenzie Hughes sont quant à eux à 12 coups du sommet. Les deux hommes présentent un cumulatif de 140 (N). Ils ont respectivement joué 69 (-1) et 72 (+2) vendredi.

Finalement, le Manitobain Nick Taylor ainsi que les Ontariens David Hearn et Michael Gligic devront attendre le prochain événement pour prendre part aux deux derniers tours d’un tournoi.