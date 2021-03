Cominar forcée de radier 481 M$

La dernière année fut mouvementée pour Cominar qui a dû radier de ses livres près d’un demi-milliard de dollars en valeur immobilière, notamment pour ses centres commerciaux, en raison des impacts de la pandémie.

« Oui, la COVID-19 a été compliquée, comme pour tout le monde. [...] Elle a eu un impact sur nos résultats, c’est évident, mais cela n’a absolument pas mis en péril la force de la compagnie », a répondu en entrevue au Journal Antoine Tronquoy, vice-président exécutif et chef de la direction financière.

Le plus important fonds de placement immobilier québécois a dû revoir à la baisse d’environ 469,8 millions $ la valeur de ses actifs à Montréal, Québec et Ottawa, qui s’élèvent maintenant à 6,4 milliards $. Si on tient compte également des propriétés du groupe dans des coentreprises, la révision a été de 481 M$.

Centres commerciaux en pandémie

Le secteur commercial a été le plus lourdement touché. Le Fonds, qui détient entre autres Place de la Cité (Québec), le Mail Champlain (Brossard) et le Centre Rockland (Montréal), a amputé 410,2 M$ à la valeur de ses immeubles commerciaux. Il s’agit d’une correction de 17,3 %.

Cominar a aussi dû éponger 33,6 M$ pour des loyers impayés et différentes mesures d’aide pour les locataires, dont 25,9 M$ dans le commercial.

Malgré ces résultats, le Fonds souhaite toujours conserver des centres commerciaux. La direction, optimiste pour les prochaines années, dit vouloir « diversifier les usages » et « densifier » certains sites.

Lors d’une présentation aux investisseurs en 2019, Cominar envisageait déjà la construction de plus de 10 000 unités résidentielles sur dix de ses sites, dont le Mail Champlain et l’Îlot Mendel (Québec).

Récemment, la direction a confirmé la construction de 500 unités au Centropolis, à Laval. Ce chantier, qui se réalisera en partenariat avec Cogir et Divco, débutera en 2021. La première phase devrait être livrée en 2023.

Autre correction

En 2020, Cominar a aussi dû apporter une correction de 182,7 M$ dans son portefeuille de bureaux. Le secteur industriel est toutefois parvenu à sauver une partie de la mise, alors que la valeur des immeubles a grimpé de 123,2 M$.

Ces résultats ont entraîné une perte nette pour le groupe au 31 décembre de 329,3 M$, comparativement à un bénéfice net de 462,5 M$ en 2019.