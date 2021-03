Comment calmer mes angoisses de mère?

J’ai deux enfants de 17 et 15 ans. Mon mari et moi avons toujours voulu le maximum pour eux. Nous les avons inscrits dans les meilleures écoles et nous leur avons donné le meilleur de nous-mêmes pour leur permettre d’évoluer sainement. En conséquence, nous sommes fiers d’eux.

Le problème, c’est que notre fille la plus vieille s’est inscrite au Cégep de Jonquière en production télévisuelle, qu’elle a toutes les chances d’y être acceptée, vu ses notes scolaires et ses compétences, et que ça me fait peur au point d’en perdre le sommeil. Mon mari me dit de prendre ça cool, mais je ne m’y résigne pas. Comment elles font les autres mères ?

M. R.

Elles laissent partir leur enfant parce qu’elles ont confiance en lui. Ce qui ne les empêche pas de garder l’œil ouvert et de l’épauler dans sa volonté d’émancipation. Avec le super bagage que vous avez donné à la vôtre à ce qu’il semble, vos craintes, même si elles sont normales, sont injustifiées.