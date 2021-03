COVID-19: les résultats des tests de qualité de l'air dans les écoles de Sherbrooke se feront attendre

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) ne sera pas en mesure de fournir les résultats des tests de qualité de l'air effectués dans ses classes d'ici lundi prochain. C'est ce qu'il a annoncé vendredi.

On se souvient qu'à la mi-janvier, le ministère de l'Éducation avait demandé à l'ensemble du réseau scolaire au Québec de lui transmettre ces données au plus tard le 22 mars.

Ces tests visent à mesurer les concentrations de dioxyde de carbone (CO 2 ) dans les locaux scolaires pour ainsi mieux estimer l'efficacité de la ventilation, qu'elle soit mécanique ou naturelle. La concentration maximale cible est de 1000 à 1100 parties par million (ppm). Un niveau conforme de CO 2 diminue les risques de propagation du virus de la COVID-19 dans l’air ambiant.

«Lorsqu'on a commencé à mesurer la qualité de l'air de nos locaux en décembre dernier, on a rapidement réalisé que nos équipes avaient besoin d'un accompagnement pour bien comprendre comment mieux ventiler leur classe. On a donc choisi de faire un exercice cohérent, conséquent et de qualité plutôt que de simplement remettre des résultats à une date précise», a expliqué le secrétaire général et directeur du service des communications du CSSRS, Donald Landry.

Le CSSRS compte terminer les tests qu'il lui reste à faire dans une dizaine d'écoles d'ici la première semaine d'avril.

Les résultats seront par la suite envoyés au ministère et communiqués au personnel et aux parents.

