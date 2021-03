Dans le meilleur programme

Mélina Descary peut dormir tranquille quand elle songe à son éducation universitaire. Elle sait déjà qu’elle fréquentera Florida State à compter de 2021.

La résidante de Candiac a accepté cette semaine une bourse qui va lui permettre de jouer au soccer pour le meilleur programme universitaire féminin aux États-Unis.

C’est pas mal pour une adolescente de 17 ans qui se demandait encore il y a un an si elle voulait aller plus loin.

« C’est l’organisme Sports Ambitions [voir autre texte] qui m’a contactée parce qu’ils estimaient que j’avais un bon potentiel », explique la jeune femme qui termine son secondaire cette année.

Courtisée

Sports Ambitions a donc créé une vidéo de ses meilleurs moments et l’a fait parvenir à de nombreuses universités américaines afin de lui dénicher une bourse.

« Florida State l’a vue et ils m’ont contactée, explique Mélina. On a été en discussions pendant un mois et c’était difficile de ne pas accepter, même si ce n’est pas une bourse complète. »

Après la bourse, il lui restera une somme de 6000 $ USD, soit environ 7500 $ CAD, à verser annuellement, ce qui est une aubaine pour une éducation universitaire aux États-Unis.

« J’avais une cinquantaine d’écoles qui me courraient après et j’avais reçu quatre offres avec une bourse complète. »

Décision déchirante

Il n’a pas été facile de décider où elle transporterait ses crampons.

« C’était une décision déchirante parce que dans d’autres écoles, j’aurais même pu faire un peu d’argent. »

« Mon amour pour le sport a pris le dessus et j’ai choisi l’école qui va me permettre de progresser le plus. »

À Tallahassee, elle étudiera en gestion sportive et rêve de pouvoir se servir de son expérience pour goûter à une carrière professionnelle par la suite.

« C’était une grosse décision pour quatre ans de ma vie. Mes parents ont toujours été là. Leur appui a vraiment été important et j’aurais été plus stressée s’ils n’avaient pas été là pour m’appuyer. »

Elle a aussi pu compter sur les conseils de Gabrielle Carle, une Québécoise qui termine son stage universitaire.

« J’ai parlé à Gabrielle pour connaître quel était l’environnement autour de l’équipe. Je lui ai demandé si elle a réussi à progresser et comment l’entraîneur était. »

Parcours tronqué

La milieu offensive doit être douée pour le ballon rond parce qu’elle s’est même permis un parcours tronqué.

« J’ai commencé à jouer au niveau U4, j’ai arrêté pour faire de la gymnastique et j’ai repris au niveau U12. »

Elle est ensuite passée de Candiac à Brossard afin de poursuivre son développement au niveau AAA, étant même surclassée dans un groupe d’âge supérieur au sien.

Elle va maintenant vivre le rêve universitaire au sud de la frontière.

Aider les athlètes à accéder au rêve

Si Mélina Descary a obtenu une bourse à Florida State, c’est grâce à l’aide de Sports Ambitions, une organisation dont l’objectif est d’aider les jeunes athlètes d’élite à se tailler une place dans les meilleures universités américaines.

Sports Ambitions a été créée par Gabriel Séguin et Yannick Rome-Gosselin en 2013, eux-mêmes d’anciens joueurs de soccer universitaire. Le premier a fréquenté l’université d’Albany et le second est allé à Fairleigh-Dickinson.

« C’est en covoiturant ensemble qu’on s’est rendu compte qu’il manquait de ressources », explique Gabriel Séguin lors d’une discussion téléphonique.

Quand, chacun de son côté, ils ont amorcé leurs démarches pour se trouver une place dans une université américaine, ils ont réalisé qu’ils étaient laissés à eux-mêmes.

Esprit tranquille

« Notre idée a été de nous occuper de tout le processus pour que les athlètes puissent se concentrer sur le sport, précise Séguin. On s’occupe de la vidéo et de toute la paperasse en plus d’entretenir de bonnes relations avec le plus d’entraîneurs possible. »

Comme ils ne veulent pas vendre du rêve, ils s’assurent de ne représenter que des athlètes qu’ils estiment avoir un bon potentiel de placement. Ils en ont placé 68 depuis 2013.

L’approche est donc taillée sur mesure pour chaque athlète et la majorité d’entre eux entrent à l’université avec une bourse complète.

« On essaie de les prendre en secondaire 4 pour avoir le temps de monter un dossier et de faire des démarches auprès de beaucoup d’universités. »

Pour le moment, le duo se concentre sur le soccer, le tennis, le volleyball, le hockey, le basketball et l’athlétisme, avec une volonté de développer le secteur du football.

« Tous les athlètes qu’on prend reçoivent une offre de bourse, mais ils ne la prennent pas tous », assure-t-il.