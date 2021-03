Oscars: les statuettes remises en main propre, malgré la COVID-19

Pas de remerciements émus via Zoom, pas de jean ou de pyjama : malgré la pandémie qui a bouleversé son calendrier habituel, la cérémonie de remise des Oscars se déroulera le 25 avril en chair et en os et la tenue de soirée restera de rigueur, tout comme les précautions sanitaires.

La soirée des Oscars sera dirigée pour la sixième fois par Glenn Weiss, un expert reconnu de ce genre d'événements, avec à la production Steven Soderbergh, réalisateur du film «Contagion», a annoncé vendredi l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne les prestigieuses récompenses cinématographiques.

«Notre plan c'est que cette année, les Oscars ressemblent à un film, pas à un spectacle télévisé», ont annoncé Soderbergh et les autres producteurs dans un communiqué, se félicitant des idées apportées par Glenn Weiss pour y parvenir.

David Rubin, le président de l'Académie a annoncé cette semaine que la cérémonie se déroulerait non seulement dans la traditionnelle salle du Dolby Theatre, au coeur d'Hollywood, mais aussi dans une gare ferroviaire historique du centre de Los Angeles, à une douzaine de kilomètres de là.

On ignore encore les détails, mais la célèbre Union Station, réputée pour son architecture de style colonial espagnol, doit permettre au parterre de vedettes de participer à la soirée de gala tout en respectant les distances de sécurité de rigueur avec le coronavirus.

Une lettre a également été envoyée à tous les candidats pour les informer qu'ils devraient être physiquement présents s'ils souhaitaient recevoir leur trophée. Il leur sera impossible de participer à la cérémonie virtuellement, comme ce fut le cas pour la cérémonie des Golden Globes fin février, qui a enregistré une audience catastrophique.

«Nous faisons le maximum pour offrir une soirée agréable et sûre à tous ceux qui seront physiquement présents, ainsi que pour les millions d’admirateurs de cinéma dans le monde, et nous avons l'impression que faire ça virtuellement irait dans le sens contraire», écrivent les producteurs.

Appelant tous les invités à faire le déplacement à la gare Union Station pour «un événement intime», ils assurent les vedettes qu'un dispositif de test de dépistage à la COVID-19 sera déployé sur place afin de garantir des résultats «dans la minute».

La cérémonie des Oscars semble ainsi s'inspirer de celle des Grammy Awards, organisée avec succès dimanche à Los Angeles entre scène couverte et plateau de remise des prix à ciel ouvert situé à proximité.

Les organisateurs ne semblent en revanche pas avoir été conquis par les Golden Globes et les vedettes qui recevaient leur statuette à domicile, en survêtement ou en pyjama. «La tenue de soirée est très cool si vous voulez venir, mais pas la tenue décontractée», insistent les producteurs.

La soirée des Oscars a été reportée de huit semaines en raison de la pandémie de coronavirus qui a provoqué la fermeture des cinémas et totalement bouleversé le calendrier des grands studios hollywoodiens.