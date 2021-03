Montréal: un homme et une femme poignardés à mort à Saint-Léonard

Un homme et une femme dans la quarantaine ont été mortellement blessés par arme blanche dans l’arrondissement montréalais de Saint-Léonard, vendredi matin.

Selon la police de Montréal alertée par un appel au 911 vers 5 h 25, les deux victimes étaient, au moment des faits, à bord d’un véhicule taxi près de l’intersection des rues de Nevers et Dujarié.

Le décès des deux victimes a été constaté sur place, a indiqué Caroline Chèvrefiils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les circonstances de ce double meurtre demeurent inconnues à ce stade-ci de l’enquête, selon toujours la police.

La scène du crime a été protégée pour les enquêteurs et le technicien en identité judiciaire qui devraient l’analyser plus tard en journée et tenter ainsi de mieux comprendre le fil des événements relatifs à ce double meurtre.

L’enquête se poursuit, a ajouté l’agente Chèvrefils.