Du soutien financier pour les CHSLD privés

Le gouvernement Legault a annoncé vendredi un programme de soutien permettant aux CHLSD privés non conventionnés d’augmenter le salaire des infirmières techniciennes et des infirmières auxiliaires.

Ce programme de subvention gouvernementale aidera les centres d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés en leur donnant accès, à certaines conditions, à un financement destiné à offrir des taux horaires, excluant les primes, allant jusqu'à 25,55 $ pour les infirmières auxiliaires et jusqu'à 28,98 $ pour les infirmières techniciennes.

«La bonification du financement proposée permettra d'atténuer le problème de rareté de la main-d'œuvre auquel sont confrontés les CHSLD privés non conventionnés. Il s'agit d'un nouveau pas vers l'harmonisation de la qualité des soins et des services dans l'ensemble des CHSLD du Québec, qu'ils soient publics ou privés. La qualité des soins et des services rendus dans ces milieux de vie est une priorité», a expliqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, dans un communiqué.

Au printemps dernier une prime d'exposition clinique de 8% avait été annoncée notamment pour les infirmières et les infirmières auxiliaires des milieux d'hébergement privés. Une prime de reconnaissance de 4 % avait également été octroyée aux autres employés.