DI LALLA, Margherita



À Montréal, le samedi 13 mars 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Margherita Di Lalla.Elle laisse dans le deuil son fils Giancarlo, ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité, le lundi 22 mars au complexe :Les funérailles seront célébrées en l'Église Notre-Dame-de-la-Défense (6800, Av. Henri-Julien, Montréal, Qc) ce même jour à 13h.Au lieu de fleurs, un don à Société de Soins Palliatifs à Domicile du Grand Montréal serait apprécié.La famille tient à remercier la Société pour tous les bons soins prodigués à l'égard de Margherita.