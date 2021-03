Irvin Blais: le coeur sur la main

Pour écrire une chanson, il s’appuie toujours sur un mot-clé. Un seul, mais le bon. Puis le texte, la musique et les arrangements coulent de source. Le prénom «Léda» ne se trouve dans aucune des chansons de son nouvel album, qui porte pourtant ce titre. Irvin Blais nous explique toute sa signification.

Irvin, c’est une légende. Un phénomène aussi. À 37 ans, avec l’appui de sa Michèle, il laissait son métier de charpentier-menuisier pour se consacrer exclusivement à la chanson country. Au jeu du quitte ou double, il a remporté son pari haut la main.

On a affaire à un homme de cœur. Il fait partie de ceux qu’on appelle «du bon monde». Il a grandi en Gaspésie avec ses sept frères et sœurs avant que ses parents ne prennent le traversier — avec leur maison mobile — en direction de Port-Cartier.

«On a déménagé 38 fois!» se souvient l’homme, qui a aujourd’hui 54 ans. Mais plutôt que de s’apitoyer sur ces dizaines de déracinements, il s’en réjouit: «Je me suis fait des amis partout!»

C’est ça, Irvin Blais. Un homme qui voit toujours le beau côté des choses et des gens. Son cœur est aussi gros que le Québec, et même bien au-delà. «Mon cœur est dans la pensée de tous mes fans. Je me sens chez nous partout.»

Bienvenue chez Irvin!

Géographiquement, son vrai chez-soi est depuis longtemps sa terre d’accueil de Maliotenam, sur la Côte-Nord. D’accord, avec la pandémie, les déplacements sont limités. Mais sa porte demeure ouverte.

«Depuis un an, c’est difficile, parce que je ne peux pas voyager autant et que je m’ennuie du contact avec les gens. D’un autre côté, grâce à Facebook, ils peuvent me joindre facilement. Ils m’appellent aussi directement. Ça redonne le sourire.»

Vous l’aimez et voulez le lui dire? Vous prenez le téléphone et vous l’appelez. Aussi simple que ça. Il en va ainsi depuis son premier disque, «La route des baleines», paru en 2003, sur la pochette duquel il avait tenu à inscrire son numéro de téléphone privé. «Irvin Blais fait partie de plusieurs familles. Même les enfants m’appellent directement. J’en reconnais certains juste à leur voix.» (Oui, l’auteur-compositeur-interprète parle parfois de lui à la troisième personne, NDLR).

Cette proximité avec le public sort de l’ordinaire. Pour Irvin, rien de plus naturel. «Je suis très à l’aise dans ça. Ce n’est jamais trop. Des fois, je me dis même que ce n’est pas assez. Les gens sont respectueux. Ma femme et moi, on a toujours été honnêtes. On a toujours pris le temps de parler avec le public. Et les gens ont appris à nous faire confiance.»

Si vous lui passez un coup de fil en vous excusant d’un: «Je ne voulais pas vous déranger», il vous répondra: «Vous ne me dérangez pas du tout! Ça me fait plaisir de vous parler.»

Tout ça est bien joli. Encore faut-il qu’il ait une compagne de vie qui soit sur la même longueur d’onde que lui. Et Michèle, sa femme, l’est tout à fait. «Elle adore le monde. Elle a travaillé pour la Direction de la protection de la jeunesse pendant 11 ans et elle a été policière, aussi. Elle a connu le côté sombre de la vie, tout comme ses beaux côtés. Elle est super réceptive et, comme moi, elle prend le temps d’écouter les gens. Ça fait 25 ans qu’on est ensemble, et c’est comme si c’était encore le premier jour.»

Ces échanges avec les fans sont souvent la bougie d’allumage d’une chanson. «Dans la plupart de mes textes, il y a au moins un clin d’œil à une personne que j’ai rencontrée sur ma route. Une fois, un gars m’a parlé des mains de sa mère. Depuis ce temps, ça me trotte dans la tête... J’essaie de tricoter une chanson qui parle de ça. Ces mains-là nous ont bercés, élevés, éduqués, nourris, habillés et soignés. Quand on pense à ça, c’est grand!» estime à juste titre l’auteur de «Mon père», sa chanson fétiche.

En l’honneur de Léda

Avec son nouvel album, Irvin rend hommage à une personne qui lui était très chère. Léda était la sœur de Michèle. «L’an dernier, elle m’avait demandé: “C’est laquelle, ma «toune»?” Et je lui avais répondu: “Ce n’est pas une «toune», c’est l’album au complet.”»

Si Irvin Blais est proche de ses fans, pouvez-vous imaginer à quel point il chérit sa famille? C’est un homme admiratif qui parle d’elle avec émotion: «Elle avait mon âge. Sa déficience intellectuelle faisait d’elle une grande personne. Elle était tellement vraie! Léda ne jugeait personne. Elle n’avait aucun préjugé et aucune malice.»

En mai 2020, on lui diagnostiquait un cancer généralisé. Trois semaines plus tard, elle s’éteignait. «Elle aimait tellement marcher! Peu avant sa mort, elle disait à Michèle: “Promets-moi que je vais recommencer à marcher.” Imagine... Elle avait un cancer généralisé. On ne pouvait pas lui dire toute la vérité. Avec sa petite déficience intellectuelle, on ne voulait pas lui faire de peine, mais on savait qu’elle comprenait...»

Irvin nous raconte toute l’histoire, dont nous avons résumé l’essence. Il relate avec la même sensibilité celle de cet homme de Grande-Rivière, en Gaspésie, qui lui aussi en était à ses derniers jours. «Son fils m’avait demandé de lui envoyer une petite vidéo. J’étais à Matane et j’allais faire un spectacle à Sainte-Anne-des-Monts. J’ai plutôt fait un long détour et je suis allé voir le monsieur chez lui. Toute sa famille y était et on a chanté ensemble.»

Cette fois encore, Irvin a pris le temps de nous raconter la version longue. Pour faire une histoire courte: c’est vraiment un chic monsieur, cet Irvin Blais.

Un nouveau partenariat

Avec «Léda», notre homme signe son 14e album, dont il est très fier. Ça coïncide avec son nouveau partenariat avec le producteur Martin Leclerc, qui compte déjà dans ses rangs Renée Martel et Michel Louvain, parmi plusieurs autres.

Irvin a longtemps pesé le pour et le contre avant de signer au bas de la page... «Jusqu’à maintenant, je m’occupais de tout avec Michèle. J’ai eu une grosse réflexion avant d’accepter de faire équipe avec Martin, qui me le proposait depuis cinq ans. J’avais tout le temps des réticences; avec tout ce qu’on a bâti depuis le début, je ne voulais pas me faire dénaturer. Mais j’avais remarqué que Martin m’écoutait quand je parlais. Puis, lorsque je lui laissais un message, c’est lui qui me rappelait personnellement et non pas quelqu’un de son bureau. Finalement, j’ai dit à Michèle: “Pourquoi pas!”»

Ça confirme un truc qu’on soupçonnait déjà: pour Irvin Blais, des relations humaines et des liens de confiance qui se tissent viennent les affaires. Une question de respect envers soi et autrui.

De la même façon, il a assuré à tous les diffuseurs de spectacles avec qui il avait une entente en 2020 qu’ils seraient les premiers sur sa liste dès que la situation le permettra. «Je n’ai qu’une parole. Je ne les laisse pas tomber, parce qu’ils sont là depuis mes débuts. Du plus petit au plus grand, ils sont tous d’importance égale pour moi.» Et c’est ce qui fait d’Irvin Blais un grand monsieur.

L’album «Léda» est offert en magasin et sur les plateformes numériques. Le spectacle-entretien est disponible jusqu’au 21 mars sur lepointdevente. com. Infos: irvinblais.com.

Irvin dans votre salon

Pour marquer la parution de «Léda», un lancement en direct a eu lieu le 6 mars. La bonne nouvelle est que cet événement est disponible jusqu’au 21 mars.

Au programme: les 12 titres de l’album, interprétés depuis la scène du Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts avec, en prime, le classique «Mon père».

Entre les blocs de chansons, Irvin se confie, parfois en compagnie de sa Michèle, à Annie-Soleil Proteau. De longs entretiens qui, la plupart du temps, nous font voir un artiste ému aux larmes. «C’est Irvin Blais qui a demandé à Annie-Soleil de l’accompagner», dit Irvin Blais en parlant de lui-même.

«Quand on la voit à la télévision, elle ne fait pas que présenter la chanson; elle parle de son interprète et elle conte l’histoire de la chanson.»

C’est ça, Irvin Blais. Un homme qui parle le langage du cœur et qui s’entoure de gens qui lui ressemblent.