«La ligue des justiciers de Zack Snyder»: pas question d’une «musique féminine» pour Wonder Woman

Pour «La ligue des justiciers de Zack Snyder» qui vient tout juste de débouler via Crave et HBO, Tom Holkenborg a composé pas moins de 54 pièces musicales. Un travail quasi monastique, en pleine pandémie.

En 2016, Tom Holkenborg avait terminé «environ la moitié» de la trame sonore de «La ligue des justiciers», dit-il à l’Agence QMI par visioconférence. Mais il a décidé de tout jeter à la poubelle pour cette version de quatre heures de Zack Snyder qui ne contient aucune des modifications effectuées par Joss Whedon pour le film qui a pris l’affiche en 2017.

«Je n’avais, à l’époque, que quelques musiques de films à mon actif. Depuis, j’ai travaillé avec Peter Jackson, Robert Rodriguez, James Cameron, Tim Miller, George Miller. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas tirer partie de tout ce que j’avais appris. De plus, j’ai grandi en tant que compositeur. Et le film originel était entouré de tellement d’émotions négatives, de douleur [Autumn, la fille de Zack Snyder à qui le film est dédié, s’est suicidée, NDLR] qu’en réécoutant la musique que j’avais composée, je me suis retrouvé à cette époque. Le film d’aujourd’hui ne mérite pas cela. La musique devait être une célébration du fait que nous sommes parvenus à le terminer.»

«Pour moi, la composition a toujours été une expérience solitaire, incluant le jeu physique d’un instrument. Le fait que je travaille en isolement total, sans aucune distraction, m’a ramené à la manière dont je faisais de la musique dans les années 1980», explique-t-il de son travail en plein confinement.

«J’aime être en contrôle de tous les aspects de la composition. Dans la petite pièce où j’ai composé la trame sonore, la pièce dans laquelle j’avais mon ordinateur, ma guitare et ma basse, j’ai dû tout utiliser afin d’en tirer le maximum. Cela a été une expérience très libératrice du point de vue créatif», note-t-il, appelant sa trame sonore de 54 musiques un «Everest».

Une Wonder Woman sans retenue

Tom Holkenborg a donc composé des thèmes musicaux pour chacun des personnages, tant les superhéros que les antagonistes de cette superproduction dans laquelle Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller) s’allient pour sauver la Terre des visées de Darkseid (Ray Porter) et Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Il a ainsi refait le thème musical de Wonder Woman, rendant la justicière masquée plus proche de la vision de Patty Jenkins dans le premier volet de ses aventures.

«Il n’y a aucune raison d’approcher Wonder Woman avec ce qu’on appelle une soi-disant "sensibilité féminine" ou une "musique féminine". Si l’on regarde le film, elle manie l’épée. Elle est probablement l’héroïne la plus mortelle des justiciers. Elle est capable de défaire une armée à elle toute seule. Pas question, donc, de retenir l’agressivité. Je ne vois pas la différence avec un homme. [...] Je voulais donner à Wonder Woman une voix intérieure. Une voix qui laisse transparaître une notion d’éternité.»

Tom Holkenborg a, depuis, retrouvé Zack Snyder pour la musique de «Army of the Dead», un film de zombies diffusé via Netflix cet été. Et il signe également la trame sonore du «Godzilla vs. Kong» qui doit arriver le 31 mars sur les écrans. De quoi retrouver le compositeur que la pandémie a rendu encore plus occupé!